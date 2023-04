Nordjysk golfspiller imponerer i USA

USA:Nordjyllands bedste amatørgolfspiller har i den seneste tid imponeret på den anden side af Atlanten.

Alene siden slutningen af februar har Frederik Kjettrup fået fire individuelle topplaceringer ved diverse collegeturneringer for Florida State, hvoraf han vandt Watersound Invitational og har fået to andenpladser. Nu kan golfspilleren fra Aabybro glæde sig over en plads i den prestigefulde Arnold Palmer Cup.

Matchen mellem de bedste collegespillere - både mænd og kvinder - i USA, hvor de opdeles på henholdsvis et amerikansk og et internationalt hold, var han også en del af i fjor, hvor nordjyden sejrede med sine internationale holdkammerater - heriblandt danske Rasmus Neergaard-Petersen fra Nivå.

I år er nordjyden den eneste dansker på holdet. Her skal han blandt andet stå over for det amerikanske stjerneskud Michael Thorbjornsen, der trods sin amatørstatus og dagligdag på Stanford University præsterede en fjerdeplads på verdens stærkeste golftour, PGA Tour, i fjor. Selvsamme Thorbjornsen tabte Frederik Kjettrup til i sidste års udgave af Arnold Palmer Cup, hvor de stod over for hinanden. Matchen kom ud på 18. og sidste hul, hvor amerikaneren vandt 2&0.

Frederik Kjettrup missede med nød og næppe den direkte kvalifikation til Arnold Palmer Cup gennem sine præstationer for Florida State University. Han blev dog senere håndplukket af det internationale holds udvælgelseskomité.

Kjettrup er nummer 25 på amatørenes verdensrangliste. På den europæiske pendant ligger han dog nummer fire og bliver kun overgået af tre europæere.

I Danmark repræsenterer han desuden Brønderslev Golfklub.