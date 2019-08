Nordjysk golfspiller med fremme: Leth stadig med i top

GOLF: Den nordjyske golfspiller Martin Leth Simonsen faldt en smule tilbage, da de bedste spillere på den europæiske Challenge Tour fredag gik den anden runde ved Made in Denmark Challenge.

Nordjyden var med helt fremme efter de første to dage, hvor han samlet var 10 slag under par, men desværre fik han ikke lavet helt så mange birdies, som han ville have ønsket på fredagens runde.

Det blev til en runde i tre slag under med fire birdies og en bogey undervejs, og dermed faldt nordjyden 14 pladser tilbage i stillingen, hvor han nu er på en delt 24.-plads.

Martin Leth Simonsen startede ellers ud som lyn og torden med birdies på tre af de første fire huller, men siden fulgte kun et enkelt af de røde tal på scorekortet, og dermed kunne han ikke følge trop med spillerne helt i front.

Samlet er Martin Leth Simonsen 13 slag under par, og dermed er han næstbedste dansker i turneringen. Bedst er overraskende sidste års amatørverdensmester for hold, John Axelsen, der er 14 slag under par.

Men selvom puttene altså ikke helt ville falde Martin Leth Simonsens vej fredag, så er han stadig indenfor rækkevidde af et topresultat.

Der er kun fire slag op til de fem førende spillere, der alle ligger 17 slag under par. Mest imponerende er her britiske Richard Bland, der fuldstændig brændte banen af fredag med en runde i 11 slag under par fordelt på 10 birdies, en eagle og en bogey på de 18 huller.

Turneringen spilles færdig lørdag.