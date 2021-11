Nordjysk golfsspiller i tårer: Det har aldrig betydet så meget før

GOLF:Den nordjyske golfspiller Lucas Bjerregaard var længe i spil til at vinde weekendens Portugal Masters på European Tour, men han måtte til slut se sig slået af belgieren Thomas Pieters.

Frederikshavneren kan dog med god grund juble over andenpladsen, for den betyder, at han i en presset situationen ser ud til at have sikret sig kortet til European Tour i 2022. Han var tvunget til at præstere godt, da han inden turneringen i Portugal stod til at miste kortet ovenpå en sløj sæson.

- Det har aldrig betydet så meget før. Jeg har egentlig ikke følt mig komfortabel på noget tidspunkt i løbet af ugen, men jeg fandt en måde at rejse mig på og få det resultat, jeg kom efter. Så er det mindre vigtigt, om jeg lige blev nummer to eller tre, siger en Lucas Bjerregaard i tårer til European Tours hjemmeside.

- Jeg følte, at mit spil var skrøbeligt, så tingene kunne hurtigt gå galt. Jeg slog et forfærdeligt drive på 18. hul, men jeg fandt en måde på at komme ud af bunkeren og lave et ret godt put til sidst, siger nordjyden om søndagens afslutning.

Men medregnet Portugal Masters står Bjerregaard til at avancere omkring 35 pladser og være forholdsvis sikker på at slutte mindst blandt de 122 bedste og få en ny sæson på European Tour.

En anden dansker, Nicolai Højgaard, spillede også en stærk turnering og delte andenpladsen med Lucas Bjerregaard og franske Matthieu Pavon. Trioen endte i 17 slag under par, mens Pieters var to slag bedre.