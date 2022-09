Nordjysk golfturnering har lys fremtid: - Jeg er 99,9 procent sikker

GOLF:I 2023 udløber Made in Himmerlands kontrakt med DP World Tour, den tidligere European Tour. Dermed er der intet papir på den danske golfturnerings fremtid.

Men det kan der meget vel snart være. Det fortæller promoter Flemming Astrup, som står bag turneringen sammen med resortet Himmerland og Lars Larsens efterkommere. Søndag viste han nemlig stor tro på, at en ny aftale landes med den europæiske tour.

- Forhandlingerne kører, men intet er 100 procent på plads. Jeg er dog 99,9 procent sikker på, at vi også har en DP World Tour-turnering i 2024, 2025 og 2026, siger Flemming Astrup.

Det betyder dog ikke, at nordjyderne skal forberede sig på at have Danmarks største golfturnering i baghaven gennem den årrække. Ligesom i 2018, hvor turneringen rykkede til Silkeborg, forventer Flemming Astrup nemlig, at man igen vil placere den andetsteds end Himmerland igen.

- Det er 100 procent sikkert, at vi spiller her næste år. Så har vi et år til at finde ud af, hvor vi spiller i 2024. Vi har altid haft et ønske om at komme andre steder hen en gang imellem, lyder det fra ham.

Flemming Astrup garanterer desuden, at dette års præmiesum på tre millioner euro vil være mindst på samme niveau næste år. Til gengæld rykkes datoerne for turneringen i den kommende sæson.

Made in Himmerland bytter nemlig med flagskibsturneringen BMW PGA Championship på engelske Wentworth Golf Club, hvor kvalifikationen til Ryder Cup skydes i gang i den kommende uge. Dermed starter og slutter kvalifikationen til den direkte kamp mod amerikanerne i Rom i 2023 på Wentworth.

Det betyder, at Made in Himmerland i 2023 spilles fra 7. til 10. september.

– Vi har været fleksible på datoer både i år og næste år. Man må acceptere en rolle som lillebror, og de vil gerne starte og slutte kvalifikationen på Wentworth. Det er fint nok. Vi kunne komme før dem igen, men det har vi ikke noget ønske om. Så vil vi hellere ligge en uge senere, fortæller Flemming Astrup.

Eneste nordjyske deltagere i år var Lucas Bjerregaard fra Frederikshavn og Søren Kjeldsen fra Brønderslev. Selvom begge klarede cuttet til weekendens runder, var de langt fra en topplacering i Himmerland.

Engelske Oliver Wilson vandt sin første sejr på European Tour i syv år, da han søndag blev årets vinder af Made in Himmerland.