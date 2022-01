Nordjysk håndbold-veteran står over for nye udfordringer - nu er han klar til comeback

HÅNDBOLD:Søren Pedersen er i sandhed en vaskeægte håndboldlegende i det nordjyske. Gennem sin lange håndboldkarriere spillede han til sammen tre seniorsæsoner i Aalborg/AaB Håndbold og hele fem sæsoner i Mors-Thy Håndbold.

I sommeren 2021 sagde han så endeligt farvel - troede han - til livet på håndboldbanen og skiftede i stedet til et direktørjob i Lemvig-Thyborøn Håndbold. En ny hverdag, som har krævet en del tilpasning og tilvænning for den rutinerede målvogter.

- At kunne slutte karrieren med en pokal, det er jo drømmescenariet. Det var et perfekt punktum, og det var også med til at gøre, at jeg kunne sige til mig selv "du har sgu gjort det godt, gamle dreng", griner Søren Pedersen og hentyder til pokalfinalen, som han vandt med Mors-Thy Håndbold i 2021.

Selvom Søren Pedersen for blot et halvt år siden indstillede sin aktive karriere som håndboldspiller, så skal han nu allerede i aktion på banen igen, når forårssæsonen fløjtes i gang. Denne gang for sin nuværende arbejdsplads.

- Jeg får muligheden for at spille lidt igen nu, da vi i klubben er udfordret på vores målmandspost. Derfor får jeg lov til at dufte lidt til savsmuldet i manegen igen, og det er jo også ret sjovt at kunne få lov til at lave nogle redninger igen.

- Jeg synes, det er pisse sjovt at spille håndbold, og jeg elsker det miljø, der er omkring spillet og i omklædningsrummet, så det er sjovt at få lov til at være en del af det igen. Samtidig har min stærke administration også fuld forståelse for, at jeg skal bruge mere tid på det spillemæssige nu, og derfor har vi lynhurtigt fået lavet nogle udvalg, som skal tage stilling til forskellige ting. Det er med til at give en ro i maven, forklarer Søren Pedersen om sit kommende comeback.

Nye udfordringer

- Det er sjovt og udfordrende, at være direktør. Det er jo en drømmesituation, fordi jeg stadig får lov til at være med i håndbolden på et dybere niveau end bare at spille en håndboldkamp. Det har været en sjov omstilling, men det var også en accept af at indse, at det var slut med at spille, og at man i stedet skulle trække i tøjet udenfor banen. Samtidig er det tidskrævende, og jeg har for alvor fundet ud af, hvor privilegeret man er som håndboldspiller, da der er mange ting bag kulissen, som skal håndteres for, at man kan få lov til at spille en håndboldkamp, fortæller Søren Pedersen om sine nye rammer.

Selvom det måske kom som en overraskelse for nogle, at den tidligere Aalborg- og Mors-Thy-målmand fik et job som håndbolddirektør, så var det noget, som havde ligget i tankerne hos Søren Pedersen længe.

- Jeg har altid haft en drøm og et håb om at kunne fortsætte i en eller anden rolle i sporten en gang, efter min aktive karriere som spiller skulle stoppe. Dengang jeg spillede for Mors-Thy Håndbold, havde jeg et job ved siden af som eksportsælger i Dragsbæk i Thisted for at være bedre rustet og få noget erhvervserfaring til at kunne blive en del af en sportsklub efter mit karrierestop.

- Da muligheden bød sig i Lemvig, tænke jeg, at det var værd at prøve at afsøge det og se, om det overhovedet var interessant for klubben at få sådan en halvtosset gammel målmand som mig. Det er fantastisk at de ting, som man havde sat i værk, lykkedes, fortæller Lemvig-direktøren stolt.

Noget, som også krævede en del tilvænning for den nye direktør, var at befinde sig uden for banen. Her fik han pludselig en forståelse for Aalborg Håndbols direktør Jan Larsens livlige måde at se en kamp på.

- Det er meget værre at stå på den anden side, da man ikke kan påvirke præstationsmønstret. Man kan påvirke alt bagved, men ikke det inde på banen. Jeg var meget i tvivl i starten om, hvorvidt jeg kunne finde gnisten uden for banen, som jeg havde inde på banen, da jeg levede meget for adrenalinen og publikum. Samtidig var det jo en ny klub, som jeg ikke havde et tilhørsforhold til.

- Jeg sloges med det til træningskampene, hvor jeg havde svært ved at finde den gnist, men da vi så havde vores åbningskamp nede i Kolding, mærkede jeg pludselig engagementet, og jeg måtte gå fra kampen med et stort blåt mærke på min håndryg, fordi jeg havde været oppe at slås med et gelænder, da tingene inde på banen ikke flaskede sig. Jeg fandt hurtigt ud af, at når man befinder sig på den side af stregen, så bliver man sgu lidt halvskør, griner Søren Pedersen.

Blå bog Alder: 35 år Født: Thisted, Danmark Nuværende job: Direktør i Lemvig-Thyborøn Håndbold Karriere: 2003-2007: to sæsoner som U18 og de to første seniorsæsoner i AaB Håndbold. 2012-2014: Mors-Thy Håndbold 2014-2017: Skjern Håndbold 2017-2018: Aalborg Håndbold 2018-2021: Mors-Thy Håndbold

Netop Aalborg Håndbold-direktøren og direktøren i Skjern Håndbold har haft en større betydning for den nytilkomne direktør i Lemvig-Thyborøn, da han hos de to tidligere chefer har fået megen hjælp.

- Jeg har altid været dygtig til at skabe relationer og bygge netværker op, og man er godt dum, hvis ikke man udnytter de ressource-personer, som er i ens netværk. Jeg har været så heldig at være i tre klubber i min aktive karriere, hvor der sidder nogle dygtige folk, som har arbejdet på forskellige måder. Det er klart, at jeg prøver at fiske efter de gode ting, som har fungeret rundt omkring, for at se om de ting kan passe ind i vores klub.

- Jeg har været så heldig at være i både Skjern og Aalborg Håndbold, hvor Jan Larsen og Carsten Thygesen er, som nok er de to bedste ledere, når vi snakker håndbold-Danmark. Så det har været nogle fantastiske forbilleder at spejle sig i. Derfor har jeg også jævnligt dialog med begge omkring de ting, som jeg måske ikke har det store kendskab til, og de er gode til at give fra sig og hjælpe.

- Generelt set er der en rigtig god sparring i at være leder i dansk håndbold. Vi har en konkurrence, når vi kommer på banen, men udenfor banen har vi alle sammen et ønske om at fremme sporten, dansk håndbold og HTH-ligaen, understreger han.

Nye mål

Som professionel håndboldspiller har man en del mål og ønsker, der som oftest handler om personlig udvikling og om at vinde trofæer. Her har målvogteren ligeledes oplevet nye aspekter i sit arbejde som direktør, hvor målene tildels ligner hinanden og så alligevel ikke.

- Man har altid en ambition om at blive så dygtig som muligt og udvikle sig hele tiden. Lige nu er mit klare mål at opnå vores fælles mål her i Lemvig-Tyborøn Håndbold. Skulle der komme en større klub og være interesseret i mig og mit arbejde på et tidspunkt, så ville jeg lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var interessant. Men lige nu handler det for mig om at finde mig selv i den klub, jeg er i nu, og så ser jeg, om ikke jeg kan blive så dygtig, at vi i Lemvig kan komme højere op i rangeringen, eller at nogle af de andre klubber gerne vil satse på mig, forklarer Søren Pedersen om det personlige aspekt.

- Der er nogle strategier og målsætninger, som skal lykkes ud fra både et sportsligt og økonomisk perspektiv, hvor man skal finde rytmen, sin lederstil, samt styrker og svagheder. Jeg har været heldig med, at jeg er trådt ind i en administration, som er lille, men som har nogle erfarne ressourcepersoner, der har arbejdet med både det økonomiske og sportslige i mange år. Jeg har et rigtig stærkt bagland, som har givet mig en masse ansvar, men samtidig også har været en god modpol, understreger direktøren, der er meget veltilpas i sine nye omgivelser.

Lemvig-Thyborøn møder Mors-Thy og Aalborg Håndbold henholdsvis 9. og 23. marts i HTH-ligaen, hvor Søren Pedersen står over for sine gamle klubber.