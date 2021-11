Nordjysk håndboldbrag: Vendsyssel tog håneretten mod EH Aalborg

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold viste sig ganske overlegne, da de fredag aften var værter for det nordjyske brag i damernes 1. division mod EH Aalborg.

I en tæt pakket Drinx Arena i Syvsten vandt de 28-22 efter en pauseføring på 15-10, og dermed overhalede vendelboerne EH Aalborg i tabellen og avancerede til femtepladsen.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen

Vendsyssel Håndbold har en af ligaens mest målfarlige spillere i skikkelse af Christina Pedersen, og hende valgte de aalborgensiske gæster fra start at mandsopdække. Det blev dog ingen succes.

I stedet tog spillere som Sara Madsen og Mette Brandt et stort ansvar og viste skarphed i hjemmeholdets afslutninger. Derfor var Vendsyssel konstant foran med et par mål gennem de første 20 minutters spil.

Jubel på Vendsyssel-bænken undervejs mod EH Aalborg. Foto: Bente Poder

Christina Pedersen øgede på et straffekast for første gang føringen til tre mål, 10-7, og topscoreren stod også bag målet til hele 13-8 i tomt net med fem minutter til pausen.

EH Aalborg droppede til slut mandsopdækningen af profilen, men lige lidt hjalp det. Mette Brandt steg i halvlegens sidste sekund op og hamrede bolden i nettet til pauseføringen 15-10.

Kampfakta: Vendsyssel Håndbold - EH Aalborg 28-22 (15-10) Stillinger undervejs: 3-3, 8-6, 11-7, 13-8, (15-10), 17-10, 19-13, 23-14, 27-17, Mål, Vendsyssel: Christina Pedersen 10, Sara Madsen 6, Mette Brandt 5, Christina Hansen 3, Mathilde Hald 2, Rikke Dahl 1, Sofie Lassen 1 Mål, EH Aalborg: Sandra Erlingsdottir 7, Frida Høgaard 4, Anne Brinch-Nielsen 4, Cecilie Termansen 4, Rikke Hoffbeck 2, Mille Eisenhardt 1 Udvisninger: Vendsyssel 3, EH Aalborg 3 VIS MERE

Fra anden halvlegs start øgede Christina Pedersen Vendsyssels føring til både 16-10 og 17-10, mens Jesse van de Polder i målet diskede op med en stribe flotte redninger. Føringen peakede ved 18-11, inden aalborgenserne fik sat et par reducerende pinde i nettet. Det var dog ren kosmetik.

Halvvejs gennem anden halvleg sørgede ustyrlige Christina Pedersen til 23-14 - hendes ottende af slagsen, EH Aalborg forsøgte at forhindre det uundgåelige ved at gå i et helbanepres med 10 minutter tilbage, men Vendsyssel spillede udenom det og øgede føringen til hele 27-17 med syv minutter igen.

I slutfasen fik de aalborgensiske gæster sat en række reduceringer i nettet, men det var ren kosmetik. Allan Heines mandskab dumper dermed ned på sjettepladsen, og de har fortsat et gab på minimum fire point frem til rækkens topmandskaber.