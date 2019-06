Nordjysk hest slog udenlandsk stjerne i særlig disciplin

TRAV: Der var store forventninger til besøget af den amerikansk fødte, men svensk-ejede montéstjerne "Den of Warlock" mandag aften på Racing Arena Aalborg. Spillet til kæmpefavorit i totalisatoren forventede alle en ren walkover med den svenske toprytter Sofia Adolfsson i sadlen.

Det ville lokalt ejede "TackWee" med Michelle Mønster på ryggen dog helt anderledes. Parret drønede direkte til føring fra start, og med højt tempo skaffede "TackWee" sig mange længders forspring til forhåndsfavoritten.

Ud på den sidste runde havde "Den of Warlock" mere end 30 meter frem til "TackWee". Med 700 meter til mål angreb Sofia Adolfsson, og det lignede hurtigt et opgør mellem de to heste. "TackWee" havde dog rigeligt kræfter til at afvise hele vejen til mål og sejre.

- Han var så frisk, da startbilen kørte væk, at jeg lod ham gå lidt afsted, og det betød jo. at han stort set selv bestemte taktikken i dag. Jeg så godt, at "Den of Warlock" angreb ind mod sidste sving, men jeg havde stadig mere at gå med, og han afviste jo let. Det bliver en stor oplevelse at skulle ride i finalen i Sverige med 300.000 kroner til vinderen, siger Michelle Mønster efter sejren.

Også familien Nørlem, der gemmer sig bag ejernavnet "Stald Wee", var godt tilfredse efter mandagens præstation.

- Vi har skærpet ham i lidt træning og lavet nogle små ændringer på udstyret. Det gav heldigvis pot,e og vi glæder helt vildt til finalen. Nu skal vi se, hvordan han har det de næste par dage, og mon ikke min kæreste, Maria, skal ride et træningsarbejde for at holde formen ved lige. Det er trods alt en stor opgave som venter, siger Christian Nørlem efter opvisningen af familiehesten.