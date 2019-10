Nordjysk ishockey i topklasse: Pirates holder fast i førstepladsen

ISHOCKEY:Det var tydeligt, at det var de to mest formstærke hold i Metal Ligaen, som tirsdag stødte sammen i Bentax Isarena. For det var ishockey i topklasse, som de nordjyske fans fik serveret, da rivalopgøret mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks tirsdag aften blev afviklet.

Der var meget på spil for begge hold. Frederikshavnerne kunne med en sejr overtage piraternes førsteplads, mens hjemmeholdet kunne lægge yderligere afstand til resten af holdene i Metal Ligaen.

De mange tilskuere kunne glæde sig over, at de fik god valuta for pengene, da der var spænding langt inde i opgøret. Men Aalborg trak fra i midten af tredje periode, og fastholdt dermed pladsen i toppen, da de trak sig sejrrigt ud af rivalopgøret med en sejr på 4-2.

Det var ellers udeholdet, som kom bedst fra start, da Mads Larsen sendte et skud på stolpen. Kort efter var høgene mere heldige, da Pirates-spillerne ikke kunne få den dansende puck væk fra egen målstreg. Det udnyttede brandvarme Søren Nielsen, som lige akkurat fik skubbet pucken i mål.

Den stilling fik dog ikke lov at stå noteret længe, da Emil Marcussen 21 sekunder senere kanonerede en tværpasning fra Sebastian Brinkamn ind bag Tadeas Galansky. Og det fik det til at regne med bamser på isen, der blev kastet ind til støtte for foreningen Skyggebørn.

Frederikshavnerne var ikke langt fra at bringe sig foran igen, men Nikolaj Krag Christensen fik ikke træf på pucken, som han bare skulle have styret ind i et frit mål.

Det var ikke, fordi Højbjerg-brødrene var bedre i den disciplin. I anden periode havde Pirates en overtalssituation, hvor de skabte tre kæmpe chancer. Først var det Mikkel Højbjerg, som ikke fik skudt pucken i et tomt mål, og derefter var det Martin Højbjerg, som ad to omgange ikke formåede at få den over stregen i det frie mål.

Der skulle dog ikke gå længe, før Martin Højbjerg fik hjemmepublikummet til at glemme de fæle afbrændere. For i undertal erobrede han pucken fra den bagerste frederikshavner og sendte den sikkert i mål til 2-1.

Russiske Alexander Bumagin ville det dog anderledes, da han bare et halvt minut inde i tredje periode bragte balance i regnskabet, da han bragede læderet i kassen.

Værterne fik i løbet af perioden flere muligheder for at slå tilbage, da de havde flere overtalsperioder. Det lykkedes dem i et af deres powerplay at passere Tadeas Galansky, da et slagskud fra Tim Davison blev styret i mål af Martin Højbjerg.

Julian Jakobsen kunne få minutter senere gøre det til slutresultatet 4-2. Han blev sendt alene mod høgenes mål med en afleveirng fra egen zone fra Jeppe Jul Korsgaard, og der var landsholdsspilleren sikkerheden selv, da han sendte den over benskinnen på Galansky.