Nordjysk ishockeyformand: - OL bliver en løftestang

ISHOCKEY:Når vinter-OL i Beijing til februar går i gang, kan formanden for AaB Ishockey følge et kendt ansigt på skærmen. Preben Jensen trænede nemlig Josefine Jakobsen i hendes ungdomsår i det aalborgensiske ishockeymiljø.

Fordi Josefine Jakobsen og resten af landsholdet skal op mod store ishockeynationer, er der ligeledes et potentiale for at tiltrække flere piger til de danske ishockeyhaller, mener han.

- Jeg er helt sikker på, at OL bliver en kraftig løftestang for pigehockey i Danmark, siger AaB-formanden.

Foruden Josefine Jakobsen har Simone Jacquet Thrysøe ligeledes en stærk tilknytning til Aalborg. Den erfarne landsholdsspiller er nemlig en del af AaB's hold i Kvindeligaen. Derudover er det et spørgsmål om tid, før flere aalborgensere optræder på det danske landshold.

- Vi har haft pigehockey i mange år i AaB, men for et par år siden satsede vi meget på at udvikle pige- og kvindeafdelingen og få et godt hold op. Vores bedste hold spiller også med i den landsdækkende turnering og er blandt de fire bedste hold, fortæller han.

- Vi har to piger med på U18-landsholdet. Ida og Lærke Søndergaard er søskende, og Lærke er allerede inde omkring seniorlandsholdet og er med til træninger. Så jeg vil mene, at vi har de næste i rækken klar, tilføjer Preben Jensen.

Dermed følger AaB Ishockey godt med på en scene i udvikling.

- Det går fremad med stormskridt for kvindeishockeyen i Danmark. Vi nærmer os de større nationer for hver sæson, der går. Hvidovre har jo et hold, der også spiller med i den svenske turnering ved siden af den danske. Så vi er på vej, selvom det er et langt og sejt træk at komme derhen, siger han.

AaB Ishockey har på fire år fordoblet deres antal af kvindelige medlemmer. For fire år siden var der nemlig 32 aktive pige- og kvindespillere i klubben fra tre år op op. Nu er der 63 kvindelige medlemmer.