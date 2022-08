Nordjysk ishockeyprofil sigter højere end Danmark

ISHOCKEY:Da Frederikshavn White Hawks mandag indledte optakten til sæsonen og havde første træning, var der et velkendt ansigt med nogle markante meritter bag sig på isen.

Bysbarnet Nicolai Meyer skøjtede nemlig rundt på isen, hvor han tidligere i karrieren udmærkede sig som en markant profil i den nordlige ishockeyklub. Men denne gang var det ikke med henblik på at blive klar til den kommende sæson i Metal Ligaen.

29-årige Nicolai Meyer sigter nemlig mod at tage et nyt skridt i karrieren og ramme en højere hylde. Det kan han også tillade sig at håbe på efter seneste sæson, hvor han lavede imponerende 53 point i 45 kampe for Vienna Capitals i den bedste, østrigske liga.

- Jeg vil gerne til en lidt højere liga end Østrig. Den østrigske liga har jeg ikke noget imod, og den har været interessant at være en del af. Men som hockeyspiller vil du også spille på så højt plan, som man nu kan, og jeg er kun 29 år. Jeg føler, at jeg har en del at give af. Derfor har jeg kigget på flere ligaer, som er over den østrigske, forklarer Nicolai Meyer.

Det udelukker også den danske liga, hvor forwarden tidligere har repræsenteret Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates.

Nordjyden har gennem flere sæsoner været en del af det danske A-landshold. Her fejrer han en scoring ved dette års VM med holdkammeraterne Mathias Bau og Patrick Bjorkstrand. Arkivfoto: Antti Aimo-Koivisto/Ritzau Scanpix

- Jeg har ikke kigget mod Danmark på nuværende tidspunkt. Det er jeg ikke klar til. Det er for tidligt at sige, om jeg skal hjem på et tidspunkt, og man må se, hvad der sker, når jeg er lidt ældre med familie og sådan. Lige nu nyder jeg udlandet, og det vil jeg gå efter. Men når det er sagt, har jeg et godt forhold til både Frederikshavn og Aalborg. De vil altid hjælpe, og det er dejligt, siger landsholdsspilleren.

I stedet står den altså på et nyt udlandseventyr til den velberejste frederikshavner. Tidligere har han spillet i Sverige i form af Allsvenskan og SHL foruden den bedste række i Finland og senest Ice Hockey League i Østrig.

- Jeg synes, at vi er ved at finde frem til noget interessant. Der har været nogle spændende muligheder, og jeg har snakket en del med min agent om, hvad vi skal gøre nu. Vi er lige så stille ved at finde frem til, hvad der skal ske. Det hele skal lige gå op i en højere enhed, men jeg håber, at vi snart får det løst, fortæller Meyer.

Dermed regner han med at tage et par træninger mere i Frederikshavn, hvor han har været gennem ugen.

Ensomhed i Finland

Selvom den seneste sæson har været succesfuld med en semifinaleplads samt 22 mål og 31 assists i 45 kampe, har det også været en særpræget sæson for Nicolai Meyer. Alt gik nemlig ikke Vienna Capitals' vej gennem slutspillet.

Den rejse endte mod Salzburg, der vandt semifinaleserien med 4-0 og senere blev østrigske mestre.

- I kvartfinalerne slog vi Klagenfurt, selvom vi havde 11 spillere ude med corona. Der vandt vi kamp syv, selvom det var uden en masse spillere og havde en træner med, som vi aldrig havde set før. Vi fik ikke hele holdet tilbage til semifinalen, så på den måde synes jeg, at vi kan være tilfredse med den præstation. Havde vi haft hele holdet, så kunne vi godt presse dem til flere kampe, men det var svært, fortæller han.

Tiden i Wien viste sig alligevel at blive en overordnet god oplevelse. Den manglede nordjyden også efter en tid i Finland, der særligt under coronapandemien var hård som udlænding.

- Hockeyen var fin i Finland, men det kunne godt blive lidt presset på det sociale. Udlændingene var ret isolerede, og derfor var det rart at komme et sted hen, hvor man virkelig havde det godt uden for isen. Det var godt for mit helbred at komme til Wien og få en masse glæde tilbage, siger Nicolai Meyer.

- Jeg får ikke rigtig hjemve og kan godt lide at være ude. Men i Finland kunne vi ikke snakke sammen. De snakker ikke engelsk, og alt foregår på finsk. Der var ikke helt nogen, der snakkede engelsk. Man sad bare derhjemme og følte sig lidt udenfor. Det havde nok været anderledes uden corona, men set i bakspejlet var det dejligt med det år i Wien. Det er en fed by, og det hele foregår på engelsk, tilføjer han.

Skulle forwarden have fået en smule hjemve alligevel, har der også været råd for det. I disse dage er han nemlig tilbage i hjembyen, hvor omgivelserne er velkendte, og træningerne er fyldt med genkendelige ansigter.

Et glædeligt gensyn

På Skøjtealleen i Frederikshavn har Nicolai Meyer holdt sig i form efter eventyret i Wien. Her har han krydset stave med flere tidligere holdkammerater.

- Det har været dejligt at være lidt sammen med min familie igen. Det var svært at rejse hjem under pandemien. Derfor var det også fint at kunne træne her i Frederikshavn, hvor jeg jo kender mange af dem. Jeg har været ungdomsspiller med mange af dem, og jeg har spillet med Jesper Jensen i Frederikshavn, Malmø og på landsholdet. Det er godt for mig at være lidt herhjemme igen, lyder det fra ham.

Frederikshavn White Hawks gik mandag på is for første gang efter sommerferien. Her var Nicolai Meyer med for at holde sig i form, inden næste skridt i karrieren skal tages. Foto: Henrik Bo

Her har han også stiftet bekendtskab med den nye træner i Frederikshavn. Pelle Hånberg har Nicolai Meyer tidligere hørt om fra tiden i Sverige, hvor den svenske cheftræner har stået i spidsen for hold i Allsvenskan såvel som SHL. Den nye chef på den frederikshavnske is har den seneste uges tid gjort indtryk på udlandsdanskeren.

- Jeg vidste godt, hvem han var, og jeg havde hørt en masse gode ting om ham. Det har været interessant og spændende at opleve ham i omklædningsrummet, og han er kommet med en masse positive ting til holdet. Jeg kendte ham ikke super godt inden, men jeg har fået et godt blik på ham som person og træner, siger Nicolai Meyer.

Besøget i hjembyen er dog ved at være ved vejs ende. Der står nemlig et nyt udlandseventyr for fødderne af den varme landsholdsforward.