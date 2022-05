Spillere fra Pirates og White Hawks skal til VM i ishockey

ISHOCKEY:Tre spillere i nordjyske klubber har fundet vej gennem nåleøjet til Heinz Ehlers' trup til herrernes nærtstående VM i ishockey. Julian Jakobsen, Patrick Björkstrand og Mathias Seldrup er nemlig med i den officielle trup.

Dermed er Aalborg Pirates repræsenteret med to forwards, mens Frederikshavn White Hawks-målmanden Mathias Seldrup er kommet i keepertrioen, der også består af Sebastian Dahm og Frederik Dichow.

Seldrups plads i truppen er offentliggjort dagen efter, at aalborgensiske Mads Søgaard, der spiller i USA og har fået debut i målet for NHL-holdet Ottawa Senators i år, udtalte, at det var usandsynligt for ham at blive klar til verdensmesterskaberne grundet en skade.

Af andet nordjysk islæt er der selvfølgelig NHL-stjernen, aalborgensiske Nikolaj Ehlers fra Winnipeg Jets. Joachim Blichfeld fra San Jose Barracuda, der har sin ishockeyopdragelse i Frederikshavn, er også med i truppen. Samme baggrund har den tidligere Pirates- og White Hawks-spiller Nicolai Meyer fra Vienna Capitals.

Danmark spiller lørdag åbningskamp mod Kasakhstan.