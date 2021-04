Nordjysk klub ansætter Jacob Friis

HOBRO:AaB's tidligere cheftræner, Jacob Friis, har fremtiden på plads - i hvert fald for de kommende måneder.

Han er blevet ansat som assistenttræner i 1. divisionsklubben Hobro IK sæsonen ud sammen med den tidligere Hobro-spiller Anders Egholm. De skal begge være med til at styrke trænerteamet omkring cheftræner Michael Kryger.

- Timingen for mig var rigtig god. Der er kommet ro på i mit privatliv og jeg følte, at jeg nu er klar til at komme tilbage på træningsbanen. Hobro IK har tidligere charmeret hele Fodbolddanmark og jeg har den største sympati for klubben. Jeg synes Hobro IK-projektet er rigtig spændende med en masse dygtige spillere og jeg har et oprigtigt ønske, om at hjælpe klubben resten af sæsonen.

- Jeg ser frem til at kunne bidrage med et nyt syn på tingene og med kvalificeret sparring i dagligdagen, til træning og til kamp og jeg er sikker på at Michael, Anders og jeg kommer til at komplimentere hinanden godt, siger Jacob Friis i en pressemeddelelse.

Sportschef Jens Hammer Sørensen glæder sig over de to nye assistenttrænere:

- Vi har i en længere periode ledt efter kompetencer til at styrke vores trænerteam og at vi nu kan præsentere Jacob Friis og Anders Egholm som assistenttrænere i Hobro IK gør mig utroligt stolt. Vi har været igennem en god proces og det er et enigt sportsligt udvalg, der nu med stor glæde kan præsentere to så prominente navne til at styrke klubben. Det er to forskellige trænertyper, der kommer med kompetencer på forskellige områder og vi er sikre på at de kommer til at bidrage til vores fodboldklub.

De to nye assistenttrænere i Hobro IK har første arbejdsdag torsdag, hvor de mødte spillertruppen og resten af trænerteamet til dagens træningspas.