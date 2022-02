Nordjysk klub begæres konkurs

HÅNDBOLD:Nu går den ikke længere. Det synes at være konklusionen for Vendsyssel Håndbold, hvor klubbens bestyrelse har valgt at indgive en konkursbegæring.

Den nordjyske 1. divisionsklub har ifølge Nordjyskes oplysninger indgivet konkursbegæring, og spillertrup og trænerstab er orienteret om situationen.

Den udvikling betyder, at Vendsyssel Håndbold ikke stiller op til søndagens udekamp mod Rødovre. Det oplyser klubbens træner Olivera Kecman til Nordjyske.

Klubbens sponsorer er ligeledes blevet orienteret om konkursbegæringen, men det har indtil videre ikke været muligt for Nordjyske at få en kommentar fra klubbens ledelse.

