Nordjysk klub begæres konkurs: Ingen grund til at gøre det værre

HÅNDBOLD:Nu går den ikke længere. Det synes at være konklusionen for Vendsyssel Håndbold, hvor klubbens bestyrelse har valgt at indgive en konkursbegæring.

Den nordjyske 1. divisionsklub har ifølge Nordjyskes oplysninger indgivet konkursbegæring, og spillertrup og trænerstab er orienteret om situationen.

Den udvikling betyder, at Vendsyssel Håndbold ikke stiller op til søndagens udekamp mod Rødovre. Det oplyser klubbens træner Olivera Kecman til Nordjyske.

Klubbens sponsorer er ligeledes blevet orienteret om konkursbegæringen. Nordjyske har talt med Christian Carlsen, der er bestyrelsesformand for Vendsyssel Håndbold.

- Jeg kan bekræfte, at vi indgiver en konkursbegæring. Det gør vi i forlængelse af dårlig økonomi, siger bestyrelsesformanden.

- Vi har afsøgt mulighederne for at redde klubben, men der er ikke nogen grund til at gøre situationen værre, forklarer han til Nordjyske.

Vendsyssel Håndbolds konkurs får visse sportslige konsekvenser for resten af denne sæsons 1. division.

Konkursen betyder, at Vendsyssel Håndbold trækkes ud af turneringen og så at sige nulstilles. Det vil sige, at alle Vendsyssels point bortfalder og holdet slutter sidst i rækken. En hurtig gennemgang af klubbens resultater viser, at Vendsyssels konkurs får betydning for bundstriden, hvor AGF lige nu ligger på 9. pladsen med 12 point. To af disse point blev vundet i sæsonens første møde med Vendsyssel. Det vil sige, at AGF reelt kun får yderligere to point ud af Vendsyssels nulstilling, mens Gudme får fire point ud af det. Lige nu har fynboerne otte point på 10. pladsen, der er lig med direkte nedrykning. Hadsten, der ligeledes ligger med 12 point på 8. pladsen får tre point ud af den nye situation, da man i slutningen af januar spillede 25-25 mod Vendsyssel.

Vendsyssel Håndbold nåede dermed at fejre 10 års jubilæum. Her var højdepunktet en enkelt sæson i landets bedste række i forrige sæson. Det blev dog også begyndelsen til enden. Efteråret 2020 kom nemlig mest af alt til at handle om alt det udenfor banen.

Blandt andet udspillede sig en spektakulær sag med den tidligere direktør Jan Hansen i hovedrollen. Rod i økonomien gjorde det ikke nemmere at drive klubben videre. Der var nogle tråde, der førte tilbage til overførsler fra virksomheden PODI til Vendsyssel Håndbold, der i sidste ende kastede en politianmeldelse af Jan Hansen af sig.

Ved den lejlighed udtalte direktør i PODI Henrik Thomsen følgende til Nordjyske:

- Vi har konstateret, at Jan Hansen har overført i alt over 834.000 kroner til sig selv, til Vendsyssel Håndbold og til en række konti, som er ukendte for os. Overførslerne er sket under dække af fupfakturaer, siger Henrik Thomsen, der er direktør og medejer i PODI, som søgeoptimerer hjemmesider.

Den sag endte med at belaste økonomien i Vendsyssel Håndbold, men Christian Carlsen ønsker ikke at kommentere på en eventuel sammenhæng mellem de problemer som sagen kastede af sig og den kommende konkurs.