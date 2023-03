Nordjysk klub er på vej mod historisk bedrift

HIRTSHALS:Med en sikker 5-0-sejr over Hillerød kom bordtennisklubben B75 fra Hirtshals søndag et skridt nærmere en historisk bedrift.

Med to spillerunder tilbage ligger den nordjyske klub på førstepladsen i landets bedste række, og holder den placering, vil det være første gang i klubbens historie, at B75 vinder grundspillet.

Georgios Stamatouros (to sejre), Thomas Lech Filbrandt, Mahmoud Helmy og Matias Larsen sørgede for søndagens afklapsning af Hillerød. Kun førstnævnte afgav sæt.

Med to spillerunder tilbage har B75 et point ned til Næstved og Roskilde på anden- og tredjepladsen. B75's to sidste opgaver er udekampe mod Herlev, der ligger nummer fire, og Virum, der indtager sidstepladsen.