Nordjysk klub midt i matchfixing-skandale: Lange karantæner uddelt

AALBORG:Sager om matchfixing er sjældne i dansk sport, men en ny sag har set dagens lys, og den har nordjyske deltagere.

Det drejer sig om Aalborg Dartklub, der er blevet dømt for matchfixing i forbindelse med et opgør mod Dartklubben Kælderen fra Esbjerg.

Det skriver Dansk Dart Union, DDU, i en pressemeddelelse.

Kampen mellem de to darthold fandt sted 13. maj.

For beruset til at spille dart

Årsagen til matchfixing-sagen skal findes i, at de to hold aftalte, hvad kampen skulle ende, efter de var nødt til at afbryde opgøret efter de to første kampe.

Men da kamp tre og fire var sat i gang, var en spiller fra det ene hold for beruset til at spille dart på forsvarlig vis, og opgøret blev derfor afbrudt, skriver DDU.

De to hold valgte derfor, at kampen skulle ende 8-8 og indtastede fiktive tal på kampsedlen. Men det blev altså opdaget.

DDU skriver, at de to hold har bragt dartsporten i miskridit, og at forbundet både er kede af det og utroligt skuffede.

Sagen er blevet håndteret ud fra DIF's lovgivning om matchfixing.

Som straf fratrækkes begge hold 20 point i stillingen i 1. division, ligesom syv af de implicerede spillere får to års karantæne, mens en spiller får to og et halvt år.