Magnus Saugstrup elsker Aalborgs projekt, men han vil blive i tysk mesterklub i mange år

HÅNDBOLD:Mens de tidligere holdkammerater i Aalborg Håndbold i de kommende uger skal forsøge at genvinde det danske mesterskab, kulminerede sæsonen allerede torsdag aften for den nordjyske landsholdsspiller Magnus Saugstrup.

Han skiftede før sæsonen Aalborg Håndbold ud med SC Magdeburg, der med torsdagens sejr på 31-26 over HBW Balingen-Weilstetten sikrede sig det tyske mesterskab. De nærmeste forfølgere fra THW Kiel har stadig tre kampe tilbage, men der er hele otte point op til østtyskerne, der dermed kunne lade sig hylde som tyske mestre for første gang siden 2001.

- Jeg synes sagtens, at man kan mærke på folk, at det var et længe ventet mesterskab. Det er en stor lettelse for klubben, og man kunne sagtens se, hvor meget det betød for de mange trofaste fans, der har fulgt klubben i mange år, siger Magnus Saugstrup.

En ekstra bonus var det, at mesterskabet blev sikret på hjemmebane.

- Der var stor fest og fejring i hallen efter kampen, og bagefter tog vi ind på en klub i Magdeburg, så det blev lidt sent, beretter Magnus Saugstrup, der trods den lange mesterskabstørke ikke er overrasket over, at Magdeburg trak det længste strå allerede i nordjydens første sæson i klubben.

- Vi var selvfølgelig ikke favoritter, for traditionelt kigger folk jo især mod Kiel og Flensburg, når de skal udnævne en guldfavorit, men jeg synes, at vi har et rigtig godt hold, og det har vi bevist, siger Magnus Saugstrup.

Han forlod sidste sommer Aalborg Håndbold som en nøglespiller på et hold, der vandt det danske mesterskab og kom helt frem til Champions League-finalen. I Magdeburg har rollen været en noget anden, idet han stort set har delt spilletiden på stregen med den norske landsholdsspiller Magnus Gullerud.

- Det har været en spændende og lærerig sæson, og uanset hvor jeg var taget hen efter Aalborg, tror jeg jo, at jeg på en eller anden måde skulle starte fra nul igen. Jeg er kommet ned til en stor klub, og man skal bevise sig på banen, før man får respekten.

- Jeg synes, at min første sæson har været helt fin, men selvfølgelig har jeg skullet vænne mig til at få lidt mindre spilletid. Jeg vil gerne spille så meget som muligt, men det er nok det samme for Magnus. Vi har haft et fint samarbejde, og eftersom vi har delt tiden, har vi begge to i hvert fald været helt friske sæsonen igennem, siger Magnus Saugstrup, der i den kommende sæson får en ny konkurrent.

Magnus Gullerud skifter til storsatsende Kolstad hjemme i Norge og bliver afløst af schweizeren Lucas Meister, der kommer til fra Minden.

Saugstrup, Gullerud og resten af Magdeburg-holdet blev lokale helte med det længe ventede tyske mesterskab, og dertil kommer, at holdet i efteråret også vandt VM for klubhold.

Til gengæld blev det til finalenederlag i både den tyske pokalturnering og i European League.

- Overordnet set kan vi være meget tilfredse med sæsonen, og var vi blevet tilbudt det her udfald i sommer, tror jeg, at vi havde taget den. Selvfølgelig ville vi gerne have vundet de to finaler, men jeg tror, at det er røget lidt i baggrunden, nu når vi vandt mesterskabet, siger Magnus Saugstrup, der kunne fejre triumfen med en række landsmænd.

Magdeburg-truppen tæller også Jannick Green, Mike Jensen og Michael Damgaard, ligesom Magnus Saugstrup er blevet genforenet med islandske Omar Ingi Magnusson, som han også spillede sammen med i Aalborg.

- Det har betydet meget, at der var nogle kendte ansigter på holdet, da jeg kom herned. Der har altid været nogle at spørge til råds, og det har både jeg og min bedre halvdel haft stor gavn af. De fortjener en stor tak for, at vi er faldet så godt til, siger Magnus Saugstrup.

Det nordjyske par er faldet så godt til, at Magnus Saugstrup for en måned siden skrev under på en ny kontrakt med Magdeburg, så den nu gælder helt frem til sommeren 2026.

Derfor bliver Magnus Saugstrup næppe heller den næste i rækken af landsholdsspillere, der skal forstærke Aalborg Håndbold i nordjydernes forsøg på at vinde Champions League.

- Jeg elsker det projekt, som Aalborg Håndbold har gang i. Det er fedt for byen og dansk håndbold generelt, men det var på tide for mig at komme ud og blive testet i andre omgivelser, og jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg skiftede til Magdeburg.

- Lige nu er min plan, at jeg skal blive her i i hvert fald fire år, og jeg kan også sagtens se mig blive endnu længere. Hvis jeg en dag skal hjem til Danmark igen, er det dog klart, at Aalborg vil være min førsteprioritet, siger Magnus Saugstrup.

På kortere sigt skal han og holdkammeraterne have sat et punktum for denne sæson. Selvom mesterskabstrofæet blev løftet torsdag aften, resterer der stadig to kampe i Bundesligaen, inden sommerferien venter.

- Det bliver en lidt pudsig oplevelse for mig, for jeg har jo aldrig prøvet den her turneringsstruktur, hvor de sidste kampe i sæsonen ikke nødvendigvis er afgørende. Den næste kamp er dog et lokalopgør mod Leipzig, og det betyder meget for klubben og byen at vinde den kamp, og vi vil også gerne slutte godt af på hjemmebane i den sidste kamp, siger Magnus Saugstrup.