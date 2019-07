Nordjysk landstræner klar til kamp i det polske sand

STRANDHÅNDBOLD: Morten Holmen er et kendt navn i nordjysk håndbold. Senest var han ganske succesrig som cheftræner for Frederikshavns håndboldherrer i 1. division. Den kommende uge står også i håndboldens skær for Holmen, der de seneste 10 år har været landstræner for Danmarks strandhåndboldkvinder.

Landsholdet opholder sig p.t. i Polen for at deltage i EM, der starter tirsdag. Og det er med en spændt træner i spidsen.

- Jeg glæder mig da helt vildt. Strandhåndbold er en sport i rivende udvikling. I år er der 20 lande med på både dame- og herresiden, og det er ny rekord. Det er en sport, der i stigende grad bliver taget alvorligt rundt om i Europa. Det handler ikke om sol, strand og høj musik. Det er seriøs sport, siger Morten Holmen.

Han har udtaget en trup på 11 spillere - heriblandt EH Aalborgs Line Berggren Larsen og Anne Lillesø, der til daglig spiller for Vendsyssel Håndbold. De er begge debutanter.

- Jeg forventer mig en del af Line Berggren Larsen, der er meget eksplosiv og spændstig. Jeg tror, hun kommer til at spille en markant rolle for os. Anne Lillesø er en vigtig brik i vores forsvar, forklarer Morten Holmen.

Flere og flere spillere fra de to bedste rækker i Danmark har fået øjnene op for strandhåndbolden, som de kan dyrke om sommeren, mens turneringerne ligger stille. Det forstår Morten Holmen godt, for det kan udvikle spillerne at dyste i sand.

- I strandhåndbold spiller man altid overtal i angrebet, og det kan være med til at udvikle blikket for spillet. Samtidig betyder underlaget, at spillerne bliver mere smidige, hvilket kan være med til at forebygge skader. Så jeg forudser, at strandhåndbolden vil vokse markant fremover, siger landstræneren.

EM-slutrunden spilles i Stare Jablonski i Polen, og Danmark er kommet i pulje med Rusland, Ukraine, Tyskland og Makedonien. Efter det indledende gruppespil går de tre bedste nationer videre til mellemrunden.

- Vi skal videre fra vores gruppe, men derefter bliver det tæt. De fem bedste nationer ved EM kvalificerer sig til VM, og har vi muligheden, skal vi selvfølgelig gå efter det, selvom det bliver svært, siger Morten Holmen, der ikke lægger skjul på, at andre nationer har langt bedre muligheder for at forberede sig end Danmark.

- Landene omkring Middelhavet har af gode grund en længere sæson. I Spanien starter de allerede i marts med at spille på strandene. Nogle af de andre lande har også haft deres trupper samlet i adskillige uger op til EM, så de har kunnet forberede sig mere grundigt end os, siger Morten Holmen, der tror, at strandhåndbold inden længe bliver en olympisk sportsgren.

- Det er en publikumsvenlig og spændende sportsgren, der også er let tilgængelig. Man behøver ikke andet end to pinde, noget snor og en stor sandkasse for at kunne spille, siger han.

Det danske herrelandshold er også repræsenteret ved EM i Polen. Her er der blot en enkelt nordjyde med i skikkelse af Frederik Bech Jensen fra Aalborg Håndbold.