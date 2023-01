Nordjysk landstræner spillede kun i en måned: Nu vil han have Danmark til EM

AALBORG:Mandag præsenterede Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) deres nye head coach for det danske herrelandshold. Valget faldt på Jakob Zinck Thellufsen, som i forvejen havde en trænerrolle i landsholdsregi og er cheftræner samt sportschef i Aalborg 89ers.

Nu skal han stå i spidsen for nogle af Danmarks bedste inden for amerikansk fodbold.

- Det er jo ikke noget, som man får løn for, så det skyldes, at jeg brænder for sporten. Det er det højeste niveau, som jeg kommer til at træne på, hvis jeg skal gøre det ved siden af mit civile arbejde, fortæller Jakob Zinck Thellufsen.

Det er særligt erfaringen som træner i Aalborg 89ers og på det danske landshold, som ligger til grund for udnævnelsen af aalborgenseren som landstræner. Han har nemlig en meget beskeden karriere som amerikansk fodboldspiller bag sig.

Jakob Zinck Thellufsen er ny landstræner i amerikansk fodbold. Foto: DAFF

- Jeg har faktisk ikke spillet selv. Det gjorde jeg måske i en måned. Men min lillebror spiller, og jeg begyndte at nørde en del med det på universitetet, og hvis jeg først finder noget at gå op i, så gør jeg det virkelig også, siger Zinck Thellufsen, som til hverdag er lektor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

Målet er EM

Danmarks herrelandshold er en del af den såkaldte A-gruppe i Europa. Herfra kæmper man om at kvalificere sig til EM, hvor fire hold hvert fjerde år spiller om europamesterskabet. I den nye struktur med blot fire hold har danskerne endnu ikke været med, og det er således en af de store målsætninger for den nordjyske landstræner.

- Jeg vil ikke sige, at det er urealistisk at komme i top-fire. Hvis vi kan få flere spillere til at forpligte sig, og vi kan gøre motivationen for at spille med større, er der potentiale. Vi har spillere, som er dygtige nok til at komme i top-fire. I 2024 skal vi bare vinde vores to puljekampe, og kommer man endelig til EM, så kan alt jo ske. Vores U19-landshold er også blevet nummer tre i Europa, så det ser godt ud i fremtiden, fortæller han.

Det danske landshold kan ikke trække på de allerbedste spillere i de største ligaer - som eksempelvis NFL-spilleren Hjalte Froholdt. Derfor er nogle af de største profiler de danskere, der spiller i de europæiske ligaer. Her er blandt andre tale om den tidligere 89ers-spiller Alexander Kronborg Bjerre, som spiller på professionelt plan i Tyskland og er quarterback på A-landsholdet.

Den slags spillere håber Jakob Zinck Thellufsen på at kunne trække mere på i fremtiden.

- Man har ikke tvunget ligaerne til at holde pause og give spillerne fri til landsholdet. Det er noget, som tidligere har irriteret mig, og som virkelig går mig på. Men til vores anden kamp i oktober kan vi få dem fra et højere niveau end den danske liga med. Jeg vil også gætte på, at de tyske klubber til næste år må tage nogle kampfrie weekender, og så ser vores verden nemmere ud, uddyber han.

Den nye landstræner vurderer Danmark til for nuværende cirka at ligge blandt de seks bedste lande i Europa, mens nationer som Frankrig, Sverige, Italien, Østrig og Finland er foran. Alt imens ligger Tyskland i B-gruppen, fordi de trak sig fra forbundet og senere blev medlem igen. Det er ligeledes et af de førende europæiske lande inden for amerikansk fodbold.

Foruden Jakob Zinck Thellufsen som A-landstræner er Aalborg 89ers ligeledes repræsenterede i landsholdenes trænerstab i form af Daniel Lassen, U17-landstræner, og flere positionstrænere til de danske ungdomslandshold.