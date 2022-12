Nordjysk legende er færdig som landstræner

INDLAND:Nicki Pedersen har i mange år været en af Danmarks bedste speedwaykørere. Nu skal han også være med til at skaffe store danske resultater som landstræner.

Danmarks Motor Union skriver på sin hjemmeside, at den tredobbelte verdensmester tager jobbet, mens han stadig er aktiv.

Han afløser nordjyske Hans Nielsen, som stopper ved årsskiftet.

– Jeg har selv arbejdet mig op gennem rækkerne og prøvet kræfter med stort set alt inden for sporten på højeste niveau.

- De erfaringer vil jeg nu kunne give videre til den næste generation og hjælpe dem med at navigere i deres karriere og udvikling, siger Nicki Pedersen til unionens hjemmeside.

Danmark har tidligere været en af de absolut førende nationer inden for sporten.

Det skal vi tilbage til, mener Jørgen Bitsch, der er formand for Danmarks Motor Union. Han ser 45-årige Nicki Pedersen som et frisk pust til landstrænerposten.

– Vores dominans i 1980'erne blev sikret gennem et fantastisk, velorganiseret ungdomsarbejde med mange aktive og en decideret talentfabrik.

- Det skal vi tilbage til, også med hjælp fra blandt andet vores ungdomstræner Erik Gundersen. Og Nicki Pedersen er da også en mediedarling, der kan trække unge talenter til med muligheden for at blive guidet af den tidligere verdensmester, siger Jørgen Bitsch.

Når Nicki Pedersen tiltræder i jobbet, kommer der til at ske ændringer, slår han fast. Han forbereder sig på, at nogle af de nye tiltag kan "dele vandene", men speedwaystjernen er klar til at tage imod den kritik, der må komme.

- Mit mål er at få Dannebrog øverst på podiet ved flere af de store internationale mesterskaber, så vi for alvor kommer tilbage på verdenskortet. Og den målsætning mener jeg, er meget realistisk, slår han fast.

Nicki Pedersen har ud over sine tre VM-sejre 17 grandprixsejre på cv'et. Dertil kommer europamesterskabet i 2016 samt et hav af holdmesterskaber.

/ritzau/