Nordjysk målmandsrokade: Vendsyssel-talent erstatter ny Thisted-keeper

FODBOLD:Vendsyssel FF har ophævet kontrakten med 19-årige Mads Sylvan Jensen. Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer, som meddeler, at målmandstalentet er skiftet til 2. divisionsklubben Holstebro.

I den vestjyske klub skal teenageren tilbage på amatørvilkår efter sin afsked med Hjørring-klubben, der indtil for nylig havde fem målmænd i truppen.

- Jeg er jo en ung spiller og ville have svært ved at komme på holdet for Vendsyssel i 1. division, så jeg træder gerne et skridt ned for at få spilletid, siger han til lokalavisen.

De skriver også, at den tidligere Holstebro-keeper Andreas Raahauge skal til Thisted FC, som ligeledes spiller i 2. division.

Med rokaden er der tre målmænd tilbage i Vendsyssels 1. divisionstrup - nemlig Fabian Ehmann, Peter Friis Jensen og Emil Kobberup.