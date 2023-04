Nordjysk NHL-keeper melder fra til VM i ishockey

OTTAWA:Det danske ishockeylandshold får ikke glæde af den nordjyske NHL-keeper Mads Søgaard ved VM i ishockey i maj.

22-årige Mads Søgaard har meldt fra, og det skyldes et ønske fra aalborgenserens arbejdsgiver, Ottawa Senators, der ikke nåede med i slutspillet.

NHL-klubben har bedt Mads Søgaard om at passe på sin krop i stedet for at deltage i VM-turneringen for Danmark

- Der bliver ingen VM i år for mig, og Ottawa synes, det er det bedste for mig at sørge for, at det heler helt, så det ikke bliver et problem for mig i fremtiden, skriver Mads Søgaard i en besked til TV 2 Sport.

- Det er selvfølgelig helt vildt ærgerligt, men det er dem, der er min arbejdsgiver, og jeg respekterer deres beslutning, forklarer han.

Mads Søgaard er noteret for 19 kampe i NHL i denne sæson. Det er anden sæson i træk, at danskeren melder fra til VM.

De danske ishockeyherrer spiller i denne uge to testkampe på udebane mod Finland torsdag og fredag. I næste uge skal Danmark spille to testkampe mod Norge.

VM afvikles fra 12. til 28. maj i Finland og Letland.

/ritzau/