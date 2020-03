Nordjysk OL-deltager i Corona-karantæne

CYKELSPORT:I 2016 deltog den nordjyske BMX-rytter Niklas Laustsen ved OL i Rio de Janeiro.

Siden er han blevet ungdomslandstræner for det det danske BMX-landshold, men i disse dage sidder han i isolation på Hvidovre Hospital.

Årsagen er, at han sammen med landsholdsrytteren Jimmi Therkilsen har været med på et fly, hvor han har siddet tæt på en person, der er smittet med Corona-virus. Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisen blev de udsat for smittefare, da de var på et fly fra Milano til København.

- De skal flyve hjem via Frankfurt, men flyet aflyses, og så sendes de via Milano. Da de kommer hjem, bliver de kontaktet af Sundhedsstyrelsen, fordi der på det fly fra Milano til København har været en person, som er konstateret smittet med corona. Personen har siddet inden for to rækker med dem, fortæller siger kommunikations og presseansvarlig ved DCU Morten Anderson til Ekstra Bladet.

Niklas Laustsen sikrede Danmark en kvoteplads ved OL i BMX, da han sejrede i Thailand Open i 2015, og han blev efterfølgende selv tildelt OL-pladsen af DCU. Ved OL. Her endte han næstsidst i sin kvartfinale og kom derfor ikke med i kampen om medaljerne.