Nordjysk OL-håb indstiller karrieren: Formand og tidligere OL-sølvvinder raser over forbund

SKYDNING:Skeetskytten Jesper Hansen blev en af flere nationalhelte i forbindelse med OL, da han skød sig til sølv på den olympiske standplads. Dermed fortsatte han de stolte danske skeetskydnings-traditioner, der blandt andet indeholder en OL-sølvmedalje til Anders Golding fra Pandrup. Den lokale skytte vandt sin medalje ved OL i 2012.

Netop Anders Golding, der i dag er formand i Jetsmark Sogns Jagtforening, går ud og i klare vendinger italesætter det, han kalder for en skadelig udvikling for dansk skeetskydning.

Tidligere på året kom det frem, at det nordjyske skeetskydningstalent Johan Birklykke, der på sigt virkede som en oplagt OL-deltager, havde indstillet karrieren.

Nu viser det sig, at en del af forklaringen på det overraskende stop skal findes i manglende opbakning til Johan Birklykke fra Dansk Skytte Union.

I et Facebook-opslag udpensler Anders Golding Johan Birklykkes beslutning om at indstille karrieren.

”Johan har i sæsonen præsteret i top. Men det var ikke nok. Begrundelsen for den manglende udtagelse var, at Johan ikke kontinuerligt havde meldt tilbage til landstræneren, når han havde trænet, hvilket Johan beklagede og rådede bod på. Sportschefen kom ydermere med en udmelding til Johan, om at kvotepladser ikke var vigtige, men holdet var vigtigt. Johans frustrationer, krydret med mistillid til sportschefens bevægegrundlag og ærlighed omkring udtagelsen, udtalelser og handlinger har frataget ham håbet om, at tilliden kan genopbygges”.

Formålsløs dialog

Siden har der været dialog mellem Anders Golding og Johan Birklykke på den ene side og sportschef i Dansk Skytte Union, Linda Andersson på den anden.

Det er ikke en dialog, der har båret nævneværdig frugt ifølge Anders Golding.

- I første omgang var vi sure og skuffede over, at vi ikke kunne få svar på nogle ret konkrete spørgsmål om udtagelseskriterier. Vi har spurgt gentagne gange, men vi føler ikke, at vi har fået et svar, der gør os klogere, siger Anders Golding.

Årsagen til, at sagen fra foråret først blusser op nu, skyldes sommerens OL i Tokyo.

- Vi ville ikke lave noget støj før OL, men efterfølgende har vi forsøgt at få de omtalte svar, men dem har vi ikke fået.

Det får Anders Golding til at konkludere, at der er noget rivende galt i Dansk Skytte Union.

- Der er mange ting i det her. Jeg kan godt få det indtryk, at nogen bliver forfordelt, men det er jo farligt at sige. Tanken har dog strejfet mig. Der er i hvert fald nogle ting, som er helt ude i hampen, siger Anders Golding.

Mange undrer sig

- At Johan blev fravalgt til EM er blot én ting, som mange i miljøet har undret sig meget over, men der er også andre dispositioner, der ikke peger mod en lys fremtid for dansk skydning. Det virker som om, man kun koncentrerer sig om de skytter, der bor i nærheden af København. Bor du her i Nordjylland, så bliver du nemt overset, siger Anders Golding.

- Isoleret set er det meget uforståeligt, at Johan ikke er blevet prioriteret af forbundet. Han er et stort talent, og han er uden tvivl en af de bedste skytter, vi har i Danmark, så der må lægge andet end resultater bag fravalget af ham, siger den tidligere OL-sølvvinder.

Han nævner blandt andet talentmassen som et ømt punkt. Her bliver der nemlig truffet valg, som ifølge Anders Golding er yderst kritisable.

- Det er ikke kun Johans sag, der bekymrer mig. Det er den generelle udvikling i dansk skeetskydning. Vi har altid dyrket talentmassen, så den næste topskytte stod klar til at tage over. Nu frygter jeg, at man udvander den fødekæde med den måde, som det bliver grebet an på, siger Anders Golding.

Den tidligere OL-medaljør forventer ikke at få et brugbart svar fra forbundsside, men han har ikke tænkt sig at acceptere den nuværende situation stiltiende.

- Det er hele dansk skydnings fremtid, der er under pres her. Det er som om, man har glemt, at bredden skaber eliten, siger Anders Golding.

Johan Birklykke har på nuværende tidspunkt ikke nogen kommentar til sagen.