Nordjysk pokalbrag: AaB vil give Fortuna kamp til stregen

FODBOLD:For en uge siden var der et stort nordjysk slag i mændenes pokalturnering i fodbold, da AaB lammetævede Nørresundby FB.

Onsdag eftermiddag er der et nyt spændende møde - denne gang i kvindernes pokalturnering. AaB, der topper 1. division, tager imod Fortuna Hjørring, der er på en delt førsteplads i Gjensidige Kvindeligaen.

For bare et par år siden ville det have været utopi at tro på en overraskelse her, men toppen i dansk kvindefodbold er blevet bredere. Det siger AaB-træner Kenneth Cortsen før pokalkampen.

- Dels er der en del af forfølgerne, der har oprustet både på økonomien og forholdene, men en mindst lige så stor forklaring er, at topklubberne har mistet mange af de kampafgørende profiler, der er søgt udlands. Her er lønchecken efterhånden blevet af en pæn størrelse - i takt med, at de europæiske storklubber har slået sig på kvindefodbolden.

AaB-træner Kenneth Cortsen (th.) Arkivfoto: Kurt Bering

Kenneth Cortsen slår dog fast, at Fortuna er storfavoritter mod AaB.

- Og 1. division er uden tvivl også vores førsteprioritet, men vi kommer selvfølgelig til at give den en skalle og se, hvor langt det rækker. Pigerne glæder sig til at få en mulighed for at måle deres nuværende niveau mod det bedste, og der er også mange interne dueller med tidligere Fortuna-spillere hos os og tidligere AaB-spillere på deres hold, som er med til at motivere hele vejen rundt, siger træneren.

- Vi skal først og fremmest undgå at komme tidligt bagud, hvis vi overhovedet skal have en chance, lyder Kenneth Cortsens opskrift før kampen, der fløjtes i gang onsdag 16.45 på AaB’s anlæg i Aalborg Øst.