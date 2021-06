Nordjysk psykolog: Fodboldlandsholdet blev svigtet i Parken

FODBOLD:Der manglede rådgivning omkring det danske fodboldlandshold, da beslutningen blev taget om at gå tilbage på banen efter Christian Eriksens kollaps og færdigspille lørdagens EM-kamp mod Finland i Parken.

Det mener Bjørn Danielsen, der er chefpsykolog ved Psykolog-Centret i Frederikshavn. Han har næsten 50 års erfaring i bagagen og har siden 1983 studeret elitesportsudøveres reaktioner i forbindelse med kampe.

Ifølge Dansk Boldspil-Union (DBU) var det spillerne og lederstaben i fællesskab, der tog beslutningen om at genoptage opgøret i Parken. Det skurrer i Bjørn Danielsens ører.

- Det kan man ikke spørge folk om, der netop har haft en nærdødsoplevelse. Jeg læser, at landstræner Kasper Hjulmand dagen derpå har dårlig samvittighed over beslutningen, men det skal han ikke have. DBU burde have givet ham og spillere noget bedre rådgivning i situationen, siger Bjørn Danielsen.

Psykolog Bjørn Danielsen (th.) savnede ekspertbistand til spillerne efter hændelsen med Christian Eriksen. Arkivfoto:

Han mener, at de danske landsholdsspilleres betingelser for at præstere på normalt niveau blev taget fuldstændig fra dem.

Angst giver stivhed

- Når man kommer ud for sådan en oplevelse, sker der det, at ens hjerne begynder at producere mere angst end normalt. Og når man bliver bange, så spænder man i musklerne og bliver stiv i ens bevægelser. Det er de ubevidste tanker, der får overtaget og skaber endnu mere angst.

- Jeg vil vove den påstand, at Pierre Emile Højbjergs brændte straffespark var et udtryk for, at han ikke havde styr på sine ben. På samme måde havde Kasper Schmeichel nok reddet afslutningen på det finske sejrsmål på en normal dag, og Simon Kjær havde ikke været tvunget til at gå ud af kampen. På den måde så jeg mange eksempler på, at spillerne blev mere og mere forkrampede og slet ikke var klar, siger Bjørn Danielsen.

Psykologen pointerer, at det er vigtigt at sætte ind med psykologhjælp så hurtigt som muligt, og det skete ikke i Parken lørdag aften, hvor spillerne altså i stedet blev sendt i kamp igen og tabte 0-1 til Finland.

- Man giver krisehjælp for at tage smerten i opløbet, inden hjernen lagrer hele oplevelsen. Ved at tage det værste stød, undgår man, at det får lov at udvikle sig. Derfor skulle man have sat hjælpen ind med det samme. Nu fik spillere i stedet endnu et dunk i hovedet ved at gå tilbage på banen og tabe kampen.

Belgien-kamp bliver svær

Bjørn Danielsen tillader sig at sætte spørgsmålstegn ved, om de danske spillere bliver klar til at yde deres bedste, når Belgien på torsdag venter i den anden gruppekamp. Ligeledes med Parken som scenen.

- Her er de jo tvunget til at tage point, og det pres - kombineret med det, de har været ude for - er ikke nogen god kombination. Det kræver virkelig dygtigt psykolog-arbejde i de kommende dage.

- Nogle spillere vil dog helt sikkert være hårdere ramt end andre, for det er forskelligt, hvor tæt de var på Christian Eriksen i situationen, siger chefpsykolog Bjørn Danielsen.