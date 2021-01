Nordjysk racerkører før amerikansk storløb: Det er et helvedes gedemarked

DAYTONA:En stærk kvalifikation har fyret op under forventningerne til det nordjyske racingteam High Class Racing forud for weekendens døgnlange ræs i USA, 24 timers-løbet i Daytona, Florida.

Løbet er sæsonens første i den amerikanske IMSA-serie, og High Class Racing har meldt ud, at de kører efter sejren i den næsthurtigste klasse, LMP2. Kvalifikationen understregede, at den ambition ikke er grebet ud af luften, for teamet er helt på omgangshøjde med de hurtigste i klassen.

Danske Dennis Andersen og østrigeren Ferdinand Habsburg, som er hyret ind til opgaven i USA, kørte kvalifikationen, og de havde så meget fart på, at teamets rødhvide sportsvogn - "Dannebrog på fire hjul" - starter på næstbedste position, når løbet flages i gang lørdag aften dansk tid.

- De kender banen og har kørt her før, og derfor gav det god mening, at de kørte kvalifikationen, fortæller 29-årige Anders Fjordbach - teamets enlige nordjyde og søn af teamejer Søren Fjordbach - fra Florida.

Anders Fjordbach, 29-årig nordjysk racerkører, foran teamets franske Oreca-racer, som der er store forventninger til i weekendens 24 timers løb i Florida. Foto: High Class Racing

Frem mod lørdag pudser han de sidste detaljer af sammen med teamets øvrige kørere, som foruden Dennis Andersen og Ferdinand Habsburg også tæller den polske F1-veteran Robert Kubica.

Dennis Andersen (nr. to fra venstre) og østrigske Ferdinand Habsburg (nr. to fra højre) kørte kvalifikationen for High Class Racing. Når løbet går i gang deler de sædet med Anders Fjordbach (tv.) og den polske F1-veteran Robert Kubica (th.) Foto: High Class Racing

Når starten går lørdag har de alle været ude af køre på den 5,7 km lange racerbane i det nordøstlige Florida. En del af rundstrækningen er den for amerikanske racerbanen så karakteristiske ovalbane med hældning, der i sin form minder mest om et sted til banecykling.

Kørebanen hælder på en stor del af den knap seks km lange bane i Daytona, og det stiller krav til opsætning og materiel. For kørerne betyder det samtidig, at de dårligt kan orientere sig bagud i sidespejlene, hvor man ifølge Anders Fjordbach stort set kun kan se asfalt. En udfordring, når der køres med 300 km/t. Foto: High Class Racing

- Det er ret let at køre der, men problemet er, at bilen skal sættes lidt specielt op, så den bliver lidt ringere, end den normalt er i svingene. Og så kan du intet se i dine spejle. Kun asfalt, siger Anders Fjordbach.

Det sidste er ikke en uvæsentlig detalje i et løb med 49 biler fordelt på fem klasser med markant hastighedsforskel mellem de hurtigste prototyper og de "langsomste" GT-biler.

- Med 300 km/t ønsker man ikke lige at ramle sammen med nogen, noterer den nordjyske racerkører.

Selv om hastighederne er høje, og selv om High Class Racing har bevist, at teamet er blandt de hurtigste, forventer Anders Fjordbach spænding til omtrent sidste omgang i det døgnlange løb.

- Det bliver ikke speed alene, der afgør det, fastslår han og henviser til den særligt amerikanske tradition med at gøre flittig brug af safety cars for at samle feltet og på den måde skabe spænding om placeringerne for tilskuerne.

- Dem, der vinder, bliver nok dem, der kvajer sig mindst, konstaterer Anders Fjordbach.

Få timer efter starten, som er kl. 15.40 lokal tid (21.40 dansk tid), sænker mørket sig over Daytona International Speedway og bliver endnu en udfordring for deltagerne. Foto: High Class Racing

Langtfra tomme tribuner

Efter næsten et år med coronapandemi er også motorsporten nærmest vænnet til tomme tribuner, men sådan bliver det ikke på Daytona International Speedway.

Hvor der i Danmark opretholdes et forsamlingsloft på højst fem personer, ser man helt anderledes på det i Donald Trumps hjemstat, hvor knap 26.000 mennesker indtil videre er døde med covid-19.

Her venter løbsarrangørerne op mod 55.000 tilskuere til løbet. Så der bliver masser af liv på lægterne.

- Det er jo Guds eget land, som de kalder det selv, så det er i hvert fald ikke noget, der bekymrer dem,fortæller Anders Fjordbach.

Helt anderledes er det nede på banen.

- Det er et helvedes til gedemarked for at komme ind og ud. Vi får målt temperaturer, der bliver taget pcr-tests og kviktests - det er helt vildt, fortæller Anders Fjordbach.

Nede på banen er det besluttet, at de enkelte teams ikke blander sig med hinanden.

- Vi ved, vi er 30, som ikke er smittede, og så omgås vi ikke andre, fortæller den nordjyske racerkører.

Løbet i Daytona markerer også første opgave for danske Kevin Magnussen efter skiftet fra Formel 1. Efter at have ført i kvalifikationen kørte han sit nye amerikanske team Chip Ganassi Racings Cadillac til en startplacering som nummer fire i den hurtigste klasse.

Løbet starter lørdag kl. 15.40 lokal tid - 21.40 dansk tid, og Viasat har købt rettighederne til at transmittere løbet i sin fulde længde.