Nordjysk roer træner videre under orkan

RONING: Orkanen Irma er i skrivende stund på vej ind over Florida. Det danske landshold i roning - blandt andre nordjyske Fie Udby - befinder sig i delstaten, hvor de forbereder sig til VM.

De har dog måtte indstille den ordinære træning under rolige omstændigheder. Det skriver landsholdet på Facebook.

- Vi er i Floridas sikreste område 70 meter over havet i solide huse. Vi tager alle forholdsregler og passer på hinanden, skriver de på Danish Women Rowing-siden.

Holdets talentkoordinator har også lagt en video op på Facebook-siden ’Landsholdet i roning’, hvor han uddyber situationen.

- Vi forsøger at holde fokus på roningen og prøver på at komme fremad, selvom det er en anderledes situation. Så vi har fået flyttet vores romaskiner op fra roklubben, der er lukket af myndighederne, og til husene, hvor vi prøver at få klaret den træning, vi skal. Men vi er ved godt mod, siger Anders Tranberg Andreasen i videoen.

Hobro-roeren Fie Udby lagde selv billeder op på Facebook i fredags af forberedelserne til orkanen.

Orkanen Irma forventes at toppe mandag morgen dansk tid.