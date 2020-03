Nordjysk stjerne til motionisterne: Bliv nu hjemme fra golfbanen

GOLF:Selvom Dansk Golf Union (DGU) opfordrer alle danske golfbaner til at lukke ned og dermed øge et bidrag til at mindske risikoen for corona-smittespredning, lytter mange ikke efter.

Det er faldet Nordjyllands største golfstjerne for brystet. Lucas Bjerregaard fra Frederikshavn sidder i øjeblikket i en lejlighed i Monaco, hvor han er ramt af et decideret udgangsforbud.

I et opslag på Facebook opfordrer han alle til at droppe golfbanen i denne tid.

- Jeg har fulgt med i diskussionen om golfbanerne i Danmark, og herfra virker det helt bizart, at en del mennesker går så meget op i, at banerne bør være åbne. Corona er ikke for sjov. Både i Frankrig og Italien, lige udenfor min dør, dør folk i hundredevis hver dag, skriver han blandt andet.

I Nordjylland trossede Blokhus Golf Klub fra dag ét DGU's anbefaling om at lukke ned, men siden er flere andre klubber fulgt efter. Blandt andet i Volstup Golf Klub.