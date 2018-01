Nordjysk succesdouble i semifinalen

BADMINTON: For en uge siden vandt de Malaysia Masters, men den nordjyske damedouble med Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen er bare ikke til at stoppe her i indledningen på 2018.

Fredag middag spillede de sig videre til semifinalen ved Indonesia Masters, hvor de er tredjeseedede. Det gik ud over det sjetteseedede par Rawinda Prajongjai og Jongkolphan Kititharukal fra Thailand, der blev slået 21-18 og 21-10. Nordjyderne har endnu ikke afgivet sæt i Indonesien.

I lørdagens semifinale venter japanerne Misaki and Takahashi, som Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen tabte til i finalen ved OL i Rio i 2016. Siden har de dog flere gange fået skovlen under de stærke japanere.

Det er til gengæld slut med dansk deltagelse i de ørvige rækker. Både Rasmus Gemke og Hans-Kristian Vittinghus blev stoppet i kvartfinalerne i herresingle. Vittinghus var ellers på vej mod et stort resultat, men han tabte til sidst med 21-15, 16-21, 18-21 til verdens nummer syv, Chou Tien-Chen fra Taiwan.

I herredouble måtte Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding se sig slået i tre sæt af et indisk par. Danskerne tabte 21-23, 21-15, 19-21