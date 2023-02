Nordjysk tophold i ny sikker sejr

ODENSE:EH Aalborg fortsætter den sikre kurs mod at løse billet til Kvindeligaen i næste sæson, efter at holdet fredag aften vandt for 15. gang i træk.

DHG Odense-EH Aalborg 21-37 Håndbold, kvinder, 1. division

Pausestilling: 7-16

Topscorere: DHG: Sofie Nielsen 4, Cecilie Nordstrøm 4, Nanna Daugaard 4. EH Aalborg: Astrid Lynnerup 8, Frida Nielsen 7, Mette Brandt Nielsen 5 (2),

Udvisninger: DHG: 1x2 min. EH Aalborg: 2x2 min.

Stillinger undervejs: 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-4, 4-5, 4-8, 5-13, 9-18, 10-21, 15-27, 16-30, 19-34

Dommere: Rune Godske Bachmann og Kasper Ragborg Olesen VIS MERE

Ikke siden nederlaget i sæsonpremieren mod TMS Ringsted har nordjyderne vaklet, og fredag formåede fynboerne heller ikke for alvor at udfordre gæsterne fra Aalborg, som ellers åbnede opgøret med at få smidt Märta Hedenquist ud i to minutter efter mindre end ét minuts spil.

To gange i første halvleg scorede EH Aalborg fire gange i træk, uden at hjemmeholdet kunne svare igen, og det lagde grunden til en stensikker føring på ni mål ved pausen.

Topholdet fortsatte dominansen i de sidste 30 minutter, hvor hjemmeholdet blot var statister i en overlegen opvisning fra EH Aalborg.

Med slutsejren på 16 mål lagde EH Aalborg sig alene i front for 1. division, og nordjyderne kan udbygge føringen på to point yderligere, når holdet i næste spillerunde tager imod rækkens nummer to, Holstebro K. Den kamp spilles på fredag kl. 19.30 i Nørresundby Idrætscenter.