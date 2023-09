Nordjysk tophold trodser alle odds: Vi står da og klør os selv lidt i håret

Inden sæsonstart lød parolen, at overlevelse i rækken ville være en ubetinget succes.

Seks kampe senere har der sneget sig en lille opgradering ind på ambitionssiden.

Vejgaard Boldspilklub har nemlig fået en fantastisk indledning på tilværelsen som divisionsklub. Efter forsommerens oprykning til 3. division, har sensommeren budt på fire sejre, en uafgjort og blot et et enkelt nederlag i seks kampe.

- Det her burde ikke kunne lade sig gøre, når du kigger på de klubber og de forudsætninger, vi er oppe mod, men omvendt er jeg også nået frem til den konklusion, at det ikke vil være en kæmpe overraskelse for mig, hvis vi kan snige os med i oprykningsspillet, siger Vejgaards succestræner Nikolaj Jonstrup, der dog megiver, at den solide pointhøst har skabt grund til eftertanke.

- Vi står da og klør os selv lidt i håret, mens vi prøver at finde en forklaring på vores gode start. Det gode er, at jeg ikke er sikker på, at vi har ramt vores topniveau endnu. Det kan godt være, vi har set det i de foregående kampe, men jeg er sikker på, at vi har mere at gå på, siger Nikolaj Jonstrup.

Den imponerende sæsonstart har ikke været et resultat af held og tilfældigheder. Vejgaard spil og pointhøst har nemlig været helt i vatter, hvis du spørger træneren.

- Vi har fået bygget på i spillet med bolden, så vi også mod etablerede divisionshold er i stand til at have lange sekvenser på bolden, og defensivt har vi taget vores gode fundament med fra danmarksserien og forsøgt at skærpe det yderligere, så vi også i 3. division er svære at skabe chancer mod, siger Nikolaj Jonstrup.

Den tidligere Jammerbugt-bomber og nuværende Vejgaard-træner har en velsammensat spillertrup til rådighed. Der er en blanding af unge spillere med akademi-erfaring og rutinerede spillere med masser af divisionskampe under bæltet.

Christian Rye er en vigtig del af Vejgaards succes. Foto: Torben Hansen

Til den sidste kategori hører Michael Stokbro, Christian Rye og Max Møller, der alle har en fælles fortid i Jammerbugt FC. Blandt de helt unge har man fået de to tidligere AaB-talenter Noah Holmstrøm og Christoffer Ravn ind til denne sæson, men man har også en tidligere Silkeborg-spiller i Anders Sønderby.

- De unge spillere vil gerne videreudvikle sig, og i den forbindelse er det meget vigtigt, at vi har nogle rutinerede gutter, som de kan læne sig op ad. Derudover har vi spillere som Peter og Jonas Højgaard samt en række andre spillere, der bare bliver ved med at løfte sig, roser Nikolaj Jonstrup.

Med 13 point i seks kampe er Vejgaard godt på vej mod at ramme de cirka 30 point, der efter al sandsynlighed skal til, hvis man vil med over i oprykningsspillet efter 22 kampe. Tanken om den slags succes bliver til dels undertrykt af en lidt mere tilbageholden tankegang fra Vejgaard-træneren.

- Jeg leger ofte djævlens advokat, og derfor har jeg også stadig mest fokus på nedrykningsstregen. Lige nu har vi ni point ned til nedrykningsstregen. Jeg bliver også nødt til at være realist, selvom det går godt lige nu, siger Nikolaj Jonstrup.

Han understreger igen, at Vejgaard ikke bør ligge med i toppen, hvis man ser på rammerne i klubben, men der er må være en forklaring på, at oprykkerholdet har taget 3. division med storm.

- Hvis vi skal sammenligne os med de andre hold i rækken, så kan man roligt sige, at vi ikke er det hold med de bedste rammer, men jeg ved, at vi har et fantastisk sammenhold. Jeg er selv påvirket af det sammenhold, vi havde i Jammerbugt FC. På samme måde kan jeg drage paralleller til vores sammenhold her i klubben. Det er afgørende for vores succes, at vi også er venner udenfor banen, siger Nikolaj Jonstrup.

- Jeg tror, det er vigtigt, at alle mand i truppen er her på samme vilkår. Hvis de ville have penge for at spille, så var de ikke her. Hvis de ville have støvler for at møde op til træning, så spillede de heller ikke i Vejgaard. Det vil sige, at vi har at gøre med en gruppe mennesker, der gerne vil hinanden og fællesskabet, for ellers fandt de et andet sted at spille, forklarer Nikolaj Jonstrup.

Jeppe Leth er en anden Vejgaard-spiller, der også bliver ved med at løfte sit niveau. Foto: Torben Hansen

Nu er det store spørgsmål, om Vejgaard kan følge op på sin flotte sæsonstart, hvor Svendborg er seneste offer for den nordjyske oprykkergejst.

- Igen skal jeg jo være djævlens advokat. På den ene side kan jeg godt se, at vi er oppe mod nogle meget stærke modstandere, men på den anden side har vi haft flere spillere ude med skader i de første kampe, så jeg tror på, at vi kan komme til at stå endnu stærkere, når vi får folk som Michael Stokbro og Rasmus Kristensen klar igen, siger Nikolaj Jonstrup.

Næste opgave for Vejgaard er en topkamp mod Vanløse, der også ligger med i toppen af 3. division.