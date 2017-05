Nordjysk trænerkabale går op

THISTED: I sidste uge meldte Bo Zinck ud, at han ikke ville fortsætte i Thisted FC efter sommerferien.

Men NORDJYSKE erfarer, at Thisted FC kraftigt nærmer sig at have kortene på plads, så den nordjyske trænerkabale igen kan gå op.

Den svenske træner Joakim Mattsson, der senest var på kontrakt hos Vendsyssel FF i NordicBet-Ligaen, vender nemlig tilbage til det nordjyske og overtager jobbet som cheftræner i Thisted FC, som alle forventer er at finde i den næstbedste række efter sommerferien - det kan blive en realitet allerede i den kommende weekend, da Thisted fører rækken med 14 point med seks kampe igen. Joakim Mattsson vil ikke selv bekræfte et skifte.

- Det lyder helt klart spændende med Thisted, og det er en klub, der ville være interessant for mig - men det er der mange klubber, der ville være, siger Joakim Mattsson.

- Jeg har jo snakket en del med Jens Berthel Askou (assistentræner i Thisted, red.), for han var jo assistenttræner under mig, da jeg var træner i Skive. Så derfor kender jeg en del til klubben, og jeg har jo også lagt mærke til, at de klarer sig rigtig godt i 2. division, siger svenskeren.

Og Jammerbugt FC kan så byde velkommen tilbage til Bo Zinck, der forlod klubben i sommeren 2015 for at skifte til Thisted FC. Bo Zinck har meldt ud, at han ikke kunne forene jobbet i Thisted FC med sin civile karriere, men det vil til gengæld gå meget nemmere, hvis han vender tilbage til Jammerbugt FC for Zinck, der er bosat i Pandrup. I Jammerbugt har man pt. en aftale med Lars Justesen, men den udløber efter forårssæsonen.

- Jeg har det i hvert fald sådan, at hvis jeg skal træne, så skal det være tæt på hjemmet. Og jeg har da snakket med dem - uden, at det nødvendigvis betyder noget, siger Bo Zinck.