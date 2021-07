Nordjysk verdensmester i nordjysk Le Mans-racer

VODSKOV:Det nordjyske motorsportsteam High Class Racing har nu alle kørerne på plads til de to LMP2-biler, holdet sender i aktion ved årets 24 timers løb i Le Mans.

Det har længe stået klart, at den ene bil er reserveret til Jan Magnussen og hans søn Kevin Magnussen, som får selskab af High Class Racings egen nordjyske "top gun", Anders Fjordback.

Nu er kørerbesætningen også på plads i den anden High Class-racer, og det ser også ualmindeligt spændende ud.

Det nordjyske team har netop hyret den dobbelte nordjyske verdensmester Marco Sørensen og amerikaneren Ricky Taylor til at gøre Dennis Andersen selskab i bilen med #20.

Marco Sørensen skal sidde bag rattet i High Class-raceren med #20 under dette års 24 timers løb i Le Mans. Arkivfoto: Chris Vermeulen

- Ekstremt konkurrencedygtig

30-årige Marco Sørensen stempler ind i den nordjyske Le Mans-satsning med solid erfaring. Han var tidligt i sin karriere på tale til Formel 1, men siden 2015 har han med stor succes fokuseret på sportsvogne, hvor han to gange - i 2016 og 2020 - har vundet VM-titlen i LMGTE Pro-klassen for Aston Martin Racing sammen med landsmanden Nicki Thiim.

Seks gange tidligere har Marco Sørensen deltaget i 24 timers løbet i Le Mans - med en podieplacering for en tredjeplads i LMGTE Pro-klassen i fjor som det foreløbige højdepunkt.

Marco Sørensen glæder sig til at prøve kræfter med den 13,6 km lange asfaltbane i Le Mans i en dannebrogsfarvet LMP2-racer.

Sammen med Ricky og Dennis tror jeg, at vi kan opnå noget godt. Marco Sørensen, Racerkører

- Jeg er meget glad for at komme tilbage i år, og det er naturligvis specielt at komme tilbage med et dansk hold. LMP2-klassen er ekstremt konkurrencedygtig, og sammen med Ricky og Dennis tror jeg, at vi kan opnå noget godt, siger Marco Sørensen i en pressemeddelelse fra High Class Racing.

31-årige Ricky Taylor behøver heller ikke skamme sig over sine meritter, før han sætter sig i High Class-raceren.

To gange tidligere har han vundet den amerikanske langdistanceserie IMSA, hvor han også i denne sæson ligger forrest i jagten på en tredje titel.

Nøjagtigt som Marco Sørensen har Ricky Taylor også seks gange tidligere kørt Le Mans - to gange i en GT-racer og fire gange i en LMP2-racer. Senest i 2018 og 2019, hvor han kørte for Jackie Chan Racing - og i begge tilfælde måtte opgive at fuldføre.

I 2019 foregik det i en Oreca 07-Gibson-racer magen til den bil, han skal køre for High Class Racing, så han er fortrolig med opgaven, der venter.

- Jeg føler mig ganske parat til at give mit bedste for at kæmpe for en topplacering i løbet - det er helt sikkert, fastslår Ricky Taylor.

Tredje år i træk

Det er tredje år i træk, High Class Racing deltager i verdens hårdeste motorløb, og teammanager Nikolaj Johansen slår fast, at hårene så at sige er ved at vokse ud på brystet på det nordjyske team efter et skuffende exit i 2020 ovenpå en lovende debut i 2019, hvor Anders Fjordback sammen med Dennis Andersen og schweizeren Mathias Beche sluttede på en samlet 16. plads, som rakte til 11. plads i LMP2-klassen.

- Vi arbejder altid hårdt med det mål at forbedre os i hvert løb, og det har bragt os derhen, hvor vi er i dag. Le Mans kan både være grusom og venlig. Vi kender allerede den første, men vi har tror på et godt resultat i år, siger Nikolaj Johansen.

Den 89. udgave af 24 timers løbet i Le Mans bliver i år kørt i weekenden 21.-22. august.