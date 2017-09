Nordjysk VM-guld på hjemmebane

SURFING: Casper Steinfath leverede varen foran et ellevildt publikum ved Operaen i København, da han søndag ved middagstid blev verdensmester i 200 meter sprint under VM i Stand Up Paddle i København.

Den 24-årige paddlesurfer fra Klitmøller strakte armene mod himlen, og fremviste stolt dannebrog. Han her i tre år drømt om at vinde VM-guld på hjemmebane, og søndag skete det endelig med udsigt til Operaen, Amalienborg, venner og familie.

Det var ellers tæt på at gå galt i det indledende løb. Her fik han en dårlig start og lå længe nummer fire - to pladser fra den forjættede finale. Men til allersidst gravede han dybt i havnen og med fem dybe, powerfulde tag sneg han sig ind på 2. pladsen med bare 10 centimer til nummer tre.

Helt modsat gik det i finalen, hvor han kom perfekt fra start, tog føringen og blev der, indtil han krydsede målstregen.

To timer senere kunne han strække armene mod himlen som afslutning på en fantastisk weekend i København med to danske VM-medaljer.

Det var Kathrine Zinck Leth Espensen, der vandt en bronzemedalje i 20 kilometer Long Distance Race lørdag.

Mandag fortsætter festen i Vorupør i Cold Hawaii.