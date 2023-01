Nordjyske batmænd slog danmarksmestrene

HIRTSHALS:Bordtennisspillerne fra B75 Hirtshals har fået en forrygende start på mellemspillet i mændenes liga. Torsdag slog de medalje-aspiranterne fra Næstved, og søndag fulgte nordjyderne så op med en hjemmesejr over Roskildes regerende danske mestre.

Efter de ordinære otte kampe i holdkampen stod der 4-4, og derfor skulle der en såkaldt "golden" kamp til for at finde en vinder. Her viste grækeren Georgios Stamatouros sig for anden gang på dagen markant stærkere end veteranen Allan Bendtsen og vandt 3-0 i sæt.

Roskilde stillede op uden profilen Michael Maze, og det var måske med til at gøre forskellen i den sidste ende. Kun Jens Lundqvist holdt et kontinuerligt højt niveau hos sjællænderne.

Hos B75 var Mahmoud Helmy stærkeste på dagen med sejre i begge sine kampe, og så gjorde det ikke så meget, at svenske Gustav Johan Barius tabte begge sine opgør.

De to holdsejre i denne uge betyder, at B75 Hirtshals nu har lagt sig i spidsen af mændenes bordtennisliga.