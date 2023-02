Nordjyske divisionshold delte i Thy

THISTED:Hobro IK spillede vinterens sidste træningskamp, da 1. divisionsmandskabet lørdag gæstede kunstgræsbanen på Lerpytter i Thisted. Her stod cheftræner Martin Thomsen med sit mandskab over for 2. divisionsholdet fra Thisted FC.

Kampen blev spillet i tre gange 40 minutter, og her endte thyboerne med at sikre 1-1, da udskiftningerne begyndte at flyde, og flere nye ansigter blev prøvet af for begge hold.

Thisted FC - Hobro IK 1-1 Mål: 0-1 Muamer Brajanac (11. minut), 1-1 Noah Iversen (63. minut) Startopstilling, Thisted IK (4-4-2): Alexander Kostow - Tobias Damsgaard, Jonas Hansen, Jean-Julien Foe Nuphaus, Ebbe Facius - Mathias K. Andersen, Asger Bust Sørensen, Christian Hørby, Tobias Friis - Ahmad Gero, Mikkel Agger Startopstilling, Hobro IK (5-3-2): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Emil Søgaard, Mathias Nygaard, Frederik Dietz, Jacob Tjørnelund - Frederik Mortensen, Abdoul Yoda, Mads Freundlich - Don Deedson, Muamer Brajanac VIS MERE

Det var ellers Hobro, som lagde klart bedst ud med noget nær deres idealopstilling. Her er hjemvendte Mathias Haarup strøget direkte tilbage på holdet efter sin retur til sin gamle klub. Han var en markant del af det offensive arbejde fra sin wingback, men målet efter ti minutter fik han ikke andel i.

Det var derimod Don Deedson, der fra højre side af feltet fik lagt bolden ind foran keeper Alexander Kostow. Her reagerede angrebsmakkeren Muamer Brajanac dog hurtigt og gled ned i en afslutning, som bragte gæsterne foran. Dermed var det nok engang Brajanac, som stod for Hobros mål i forårets optakter.

Herefter var der få markante chancer gennem de første 40 minutter. Hobro kom til flere skud, hvor der oftest blev skudt over mål, mens Ahmad Gero gang på gang fik kæmpet sig i direkte duel med Adrian Kappenberger. Det udmundede sig dog aldrig i en stor chance til den tidligere Jammerbugt-angriber, der netop har forlænget sin kontrakt i Thy.

Til gengæld fik holdkammeraten Asger Bust Sørensen en markant mulighed, da Adrian Kappenberger efter 35 minutter besluttede sig for at forlade sit mål og jagte bolden. Den fangede han aldrig, og i stedet endte den for fødderne af Thisted-anføreren, som fra kanten af feltet skød på et keeperfrit mål. Den oplagte chance for udligning formåede han dog ikke at eksekvere på.

Efter en times spil blev der skiftet markant ud, og her kom Ronnie Schwartz blandt andre ind for Hobro IK. Den forhenværende Vendsyssel-angriber sled dog med at komme til chancer og fik ikke muligheden for at vise den koldblodighed, som har sikret ham en topscorertitel i Superligaen og en fodboldkarriere med flere udlandsophold.

Til gengæld formåede den unge thybo, Noah Iversen, at sikre udligningen kort inde i den tredje af de tre perioder på 40 minutter. Han opsnappede nemlig en løs bold i Hobro-defensiven, som U23-spilleren Mads Frandsen ikke fik sendt vellykket ud af forsvarskæden. Dermed blev det 1-1 i Thisted.

Thisted FC mod Hobro IK