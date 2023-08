Nordjyske erfarer: AaB har modtaget konkret bud på profil

Indtil videre har der været overraskende stille omkring Malthe Højholt. AaB-profilen har indtil nu ikke tiltrukket sig konkret interesse fra andre klubber.

Det er ved at ændre sig, og derfor kan det ende med en transfer mod slutningen af vinduet, der klapper i, når fredag bliver til lørdag i den kommende uge.

Helt konkret har AaB nemlig modtaget et bud på Malthe Højholt der lyder på cirka fire millioner danske kroner fra norske Viking Stavanger.

Det er dog næppe nok til at rykke nøglespilleren væk fra Nordjylland. AaB forlanger et større beløb, der som minimum ligger på den gode side af en million euro for Højholt, så Viking skal op med et helt andet beløb, hvis det skal blive til noget.

Malthe Højholt har halvandet år tilbage af sin kontrakt, så overvejelserne for AaB går på, hvornår timingen er rigtig i forhold til et salg. Alt tyder på, at Malthe Højholt før eller siden skal videre, så spørgsmålet er, om det er nu.

Tidligere på sommeren har Malthe Højholt tiltrukket sig interesse fra klubber syd for Danmark. Blandt andet har belgiske, italienske og hollandske klubber haft Malthe Højholt stående på sin liste over emner, men det er aldrig mundet ud i et konkret bud. Det er der altså nu, men i første omgang ser det ud til, at buddet skal være højere, hvis det skal blive aktuelt med et salg.