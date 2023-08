Nordjyske erfarer: AaB henter ny keeper

Siden Theo Sander skiftede til FC København har det ligget fast, at AaB gerne ville hente en ny keeper, så man fortsat har tre målmænd i førsteholdstruppen.

Derfor har et supplement til Josip Posavec og Max Vartuli stået højt på ønskelisten. Mens det først på sommeren forlød, at man var på udkig efter en førstemålmand, så har piben gradvist fået en anden lyd i takt med, at Josip Posavec har præsteret godt i AaB-målet.

Undervejs har AaB forhørt sig på flere unge keepere som eksempelvis Hobros Jonathan Fischer og Brøndbys Jonathan Ægidius, men i sidste ende har AaB fundet en anden løsning.

Flere kilder har overfor Nordjyske nævnt Rody de Boer som ny mand i AaB-målet, og her er der tale om en særdeles rutineret keeper. Den 26-årige keeper har tidligere repræsenteret AZ Alkmaar og senest Roda. Her var han i sæsonen 2021/22 fast førstevalg, men i sidste sæson blev det blot til seks kampe. Derfor lander han nu i AaB.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der tale om en komplet keeper, der blandt andet er dygtig med fødderne. Derudover beskrives han som en keeper, der er en klassisk god shotstopper.

Rody de Boer har efter Nordjyskes oplysninger været lagt ud som en keeper, der skulle finde en ny klub, fordi han var kommet i overskud i Roda, der før de Boers afgang havde fire keepere.

Det forventes, at han præsenteres senere fredag.