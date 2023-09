Nordjyske erfarer: AaB lejer offensivspiller i Belgien

BT's transferjournalist Farzam Abolhosseini var tidligere fredag ude på X - tidligere kendt som Twitter - med en melding om, at Emmanuel Toku var tæt på et skifte til AaB.

Nordjyske kan nu fortælle at der er tale om en lejeaftale, som betyder, at Emmanuel Toku skal spille for AaB i resten af sæsonen.

Han er lejet i belgiske Leuven, der spiller i den bedste belgiske række.

Hvis navnet Emmanuel Toku lyder bekendt, så er det fordi, han tidligere har tørnet ud for Fremad Amager. Her gjorde han opmærksom på sig selv med en vanvittig fart og nogle klare spidskompetencer med bolden for fødderne.

Han er blevet 23 år, og blev i januar handlet fra bulgarske Plovdiv til Leuven, hvor det dog ikke er blevet til den store succes. I stedet har Emmanuel Toku primært gjort sig på klubbens U23-hold. Derfor lejes han nu ud til AaB med håbet om noget fast spilletid.

Det er fortsat uklart, om Emmanuel Toku bliver lejet med en købsoption.