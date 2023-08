Nordjyske erfarer: AaB-spiller på vej videre til superligaklub

Gennem det meste af sommerens transfervindue har en række AaB-spillere været rygtet væk fra klubben. De fleste er allerede sendt ud på andre adresser, men der har været enkelte hængepartier.

Blandt andet Allan Sousa, der lige nu kan være på vej mod et skifte til en klub i Saudi Arabien. Der er dog også andre AaB-spillere, der har været på affyringsrampen.

Blandt andet Andreas Poulsen. Han har tidligere været tæt på et skifte til polsk fodbold, men det faldt til jorden i 11. time. Siden har han også været rygtet til Silkeborg, men i første omgang blev det ikke til noget.

Nu ser det imidlertid ud til at være tæt på, at Andreas Poulsen skifter til Silkeborg. Ifølge Nordjyskes oplysninger skal Poulsen til Silkeborg i løbet af eftermiddagen for blandt andet at gennemgå et lægetjek.

Der bliver tale om et lejemål for resten af sæsonen med købsoption.