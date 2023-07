Nordjyske erfarer: Fossum skifter til dansk topklub

AALBORG:Det har længe stået klart, at Iver Fossum var fortid i AaB til den kommende sæson. Den norske midtbanespiller har efter fire års fodbold i Aalborg valgt at søge nye græsgange.

Umiddelbart gik de første spekulationer på, at han skulle finde sig en udenlandsk adresse, men nu tyder alt på, at man fortsat kommer til at se ham i dansk fodbold.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er Iver Fossum nemlig blevet enig med FC Midtjylland om en ny kontrakt.

Den nu tidligere AaB-spiller skal dermed konkurrere med spilere som Armin Gigovic, Kristoffer Olsson og Charles om pladsen på midten. Fossum kan meget vel være hentet ind som en afløser for sidstnævnte, der rygtes væk fra FC Midtjylland.