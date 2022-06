Nordjyske erfarer: Her er AaB's nye keeper

AALBORG:Spekulationerne har været mange og meget forskellige i kølvandet på Jacob Rinnes farvel i AaB. Den svenske keeper efterlader et enormt tomrum, som det nu ser ud til, at AaB har fået fyldt ud ved at kigge mod Kroatien.

Her henter AaB ifølge Nordjyskes oplysninger 26-årige Josip Posavec fra Hajduk Split. Den tidligere kroatiske U21-landsholdsmålmand havde kontrakt med Hajduk Split frem til 2023, men for en uge siden blev den aftale ophævet. Derfor kan Posavec nu skifte til AaB kvit og frit.

Josip Posavec er 190 centimeter høj og har blandt andet en fortid i Palermo, hvor han spillede sammen med AaB's assistenttræner Oscar Hiljemark. I Palermo spillede han i øvrigt også sammen med en anden tidligere AaB-spiller; Aleksandar Trajkovski.

Josip Posavec kommer til AaB med masser af førsteholdsfodbold på sit CV. Blandt andet 47 kampe for Palermo og 81 kampe for Hajduk Split. Her blev det til 31 clean sheets for den nye AaB-keeper.

Josip Posavec fik dog kun fire kampe for Hajduk Split i den seneste sæson. Det hænger uløseligt sammen med det faktum, at klubben råder over Lovre Kalinic. Den rutinerede kroatiske landsholdskeeper har før været medvirkende til, at AaB fik fat i en ny målmand. Det var nemlig også Kalinic, der sendte Jacob Rinne på bænken, da de begge spillede i Gent tilbage i 2017.