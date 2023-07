Hobro henter kreatør

HOBRO:Der er fart på i dag i Hobro. Klubben har allerede offentliggjort tilgangen af Moubarack Compaoré, men nu kan man også føje Mathias Kristensen til den liste.

Der er tale om den tidligere Esbjerg- og FC Fredericia-spiller, der bedst kan beskrives som en kreativ midtbanespiller. Han kan både spille centralt og på kanten, men i Hobros 3-5-2-system ligner Mathias Kristensen en oplagt playmaker, der kan fordele spillet og lægge de chanceskabende afleveringer.

Den 26-årige vestjyde kommer til Hobro fra FC Fredericia, hvor han har spillet de seneste par sæsoner. Det er i alt blevet til 64 superligakampe og over 100 1. divisionskampe for den nyeste Hobro-spiller.

– Jeg har fået et super godt indtryk af Hobro IK, hvor jeg, efter gode snakke med Lars Justesen og Martin Thomsen samt efter at have set faciliteterne ikke var i tvivl om, at skiftet til Hobro er det rigtige for mig. Jeg følte at tiden var inde til nye udfordringer og skiftet til Hobro IK føles bare rigtigt i maven, siger Mathias Kristensen i en pressemeddelelse.

Glæden er om muligt større ved Lars Justesen, der har titel af teknisk chef i Hobro IK.

– At det er lykkes os, at få Mathias til Hobro IK glæder mig utroligt meget. Mathias er en erfaren og dygtig offensiv midtbanespiller, der har bevist sit værd i dansk fodbold. Mathias besidder mange offensive kvaliteter og kan bidrage med kreativitet til vores offensive spil. Samtidig kan Mathias bidrage med sin erfaring og lederevner overfor en ellers ung trup og på denne måde være med til at videreudvikle klubben.

Mathias Kristensen er med, når Hobro spiller træningskamp tirsdag mod Skive.