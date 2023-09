Nordjyske erfarer: Tidligere AaB-spiller vender hjem

Hobro IK har solgt Frederik Elkær til norske Lillestrøm, og det har efterladt et behov for at få en ny venstrebenet back eller wingback tilknyttet klubben.

Ham har man ifølge Nordjyskes oplysninger nu på plads. Hobro har været en tur i Italien for at finde Frederik Elkærs afløser. Det bliver nemlig Lukas Klitten, der skal løfte arven efter den nu tidligere Hobro-spiller.

Lukas Klitten er blevet enig med Frosinone om at ophæve kontrakten, så vejen er banet for et skifte på en fri transfer til Hobro, hvor han i så fald vil blive genforenet med sin tvillingebror Oliver Klitten, der skiftede permanent til Hobro i sommerpausen.

Det forventes, at Lukas Klitten præsenteres senere fredag i Hobro, men man er ikke tidspresset, da Lukas Klitten er kontraktfri og derfor ikke omfattet af transfervinduets deadline.