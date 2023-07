Nordjyske erfarer: Topscorer solgt til udenlandsk klub

VRÅ:Det trækker op til et markant spillersalg hos Vendsyssel FF. Nordjyske erfarer, at Wessam Abou Ali blot er et lægetjek fra at kunne vinke farvel til Vendsyssel FF.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er den tidligere AaB-angriber på plads hos Allsvenskan-klubben Sirius, som har jagtet ham i flere omgange. Nu er klubberne nået til enighed, og det betyder, at Wessam Abou Ali er meget tæt på at kunne kalde sig Sirius-spiller.

Overgangssummen har været det helt store kardinalpunkt i forhold til at få skiftet på plads, men efter hårde forhandlinger er der nu fundet fælles fodslag. Det betyder, at Wessam Abou Ali efter alt at dømme bliver præsenteret som Sirius-spiller i løbet af torsdagen.

IK Sirius er en klub, der har hjemme i universitetsbyen Uppsala lidt nord for Stockholm.

I januar mødte Sirius AaB i en træningskamp i Spanien, hvor svenskerne vandt 2-1. Der er tale om et relativt ungt mandskab, hvor særligt kantspilleren Tashreeq Matthews imponerede.

Lige nu er Sirius at finde på en 12. plads i den bedste svenske række, hvor det er tydeligt, at skarpheden foran mål er en mangelvare for det ellers offensivt stærke mandskab. Her skal Wessam Abou Ali altså forsøge at agere skarpretter.