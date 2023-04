Nordjyske fodboldspillere finder sig selv i Norge

NORGE:Det sker næsten ugentligt efterhånden.

Danske - og særligt nordjyske fodboldspillere - står over for hinanden i Norge. Der er nemlig kommet en større flok spillere med nordjysk islæt eller forbindelse op til Eliteserien, der er landets bedste række. I flæng kan nævnes Kasper Høgh, der er udlejet fra AaB til Stabæk, samt tidligere AaB'er Kasper Pedersen i selvsamme klub. I Brann huserer Frederik Børsting, og hans tidligere holdkammerat i AaB, Anders Hagelskjær, repræsenterer i dag Molde. I Haugesund kan der findes en nordjysk trio i Magnus Christensen, Søren Reese og Anders Bærtelsen.

Sidstnævnte tog springet til den bedste række i Norge, da Vendsyssel FF kæmpede i bunden af 1. division. Nordjyden har således fået en opblomstring mod nord.

- Det var ikke en mulighed, som jeg havde regnet med, da vi kæmpede for overlevelse. Så den var jeg sikker på dengang og har ikke fortrudt det siden, siger midtstopperen fra Støvring.

Han har to nordjyske holdkammerater i form af Magnus Christensen fra Frederikshavn, der skiftede til klubben efter sit kontraktudløb i AaB, og midtstopperkollegaen Søren Reese, der trods sin opvækst i Ingstrup styrede uden om AaB og har spillet for Viborg FF, AC Horsens, Esbjerg og Jammerbugt FC.

- Det er lidt specielt, men det er meget fedt. Vi har meget glæde af hinanden både på og uden for banen, så det sætter jeg pris på, forklarer Anders Bærtelsen.

- Jeg tror, der er mange danskere, som førhen har gjort det godt i flere norske klubber, så derfor kigger de på det marked. Der er også lidt større trupper i Danmark, hvor flere ikke får så meget spilletid og kan få gang i karrieren i Norge. Jeg tror som udgangspunkt, at danske fodboldspillere er lidt bedre skolet og har en bedre fodbolduddannelse, og det kan være en fordel. Det er i hvert fald en af grundene, siger Bærtelsen om den store gruppe danske spillere i norsk fodbold.

En sluppet håndbremse

Den tendens er Christian Flindt Bjerg glad for at se. Han har selv haft en årrække i det norske som aktiv spiller, da han repræsenterede Viking Stavanager og efterfølgende Odd Greenland. Siden har han haft en karriere som divisionstræner i Thisted, Skive og Vejgaard, men i dag helliger han sig jobbet som nordisk scout for Borussia Mönchengladbach.

I kraft af det arbejde følger han også med i den norske liga i dag - og følger mange af danskerne på nært hold.

- De har en anderledes måde at anskue spillet på i Norge. De producerer dygtige spillere, og de har, synes jeg, Skandinaviens to bedste spillere i Erling Haaland og Martin Ødegaard. Men klubmæssigt er der ikke så stor forskel fra Danmark. Der ligger måske et par procenter ekstra til Superligaens fordel. Det er min personlige holdning, forklarer Christian Flindt Bjerg.

Christian Flindt Bjerg ses her tilbage fra sin egen aktive karriere. Billedet er fra den tid, da han spillede i norske Odd. Arkivfoto: Hans Ravn

Han har også bidt mærke i tendensen, hvor danske spillere jagter et nyt kapitel i karrieren ved at drage mod nord.

- Det er ofte spillere, der har været trupspillere eller gennemsnitlige superligaspillere - sagt med fuld respekt for dem. Det gør bare noget, at de kommer et nyt sted hen, hvor der trænes anderledes. I Danmark er der de samme afviklinger hele tiden, og ingen smadrer igennem. Der er en utrolig tæthed år på år, selvom der er hold med store, økonomiske muskler, fortæller han.

- I Norge er det en smule løsere taktisk og mere løssluppent. De har lyst til at vinde. I Danmark ser det mere ud til, at holdene ikke vil tabe og ikke tør satse nok. Deroppe er håndbremsen sluppet lidt mere, og det er mere frigjort. Det er min observation. De spiller også kun på kunstgræs og træner på kunstgræs. Det gør, at det er et andet spil. De kan noget deroppe, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de nordjyske gutter tænker, at det er et fedt sted at være, siger Christian Flindt Bjerg.

Han ser flere grunde til, at Norge bliver et tiltagende attraktivt sted for danske spillere, der måske ikke har fundet sig helt til rette på et dansk mandskab.

- Der er det aspekt, at den norske krone ikke er så meget værd lige nu. Så handler det nok også om den måde, som agenterne arbejder på og ser på mulighederne. Generelt vil jeg sige, at danske spillere bør kigge mod Norge og udvide deres horisont lidt. Det er fine klubber med fine faciliteter. De har moderne stadioner, administrationer og omklædninger sammenlignet med herhjemme, siger han.

- Der kræses for en professionel spiller. De har ikke så mange at vælge imellem som herhjemme. Selvom den norske krone er mindre værd, har de også godt med økonomiske muskler hist og her, da Norge generelt er et rigt land. Det er et interessant sted at spille med den udvikling. Det er et dejligt land med en skøn fodboldkultur.

Nogle af de samme betragtninger har Anders Bærtelsen gjort sig, siden han skiftede fra Vendsyssel til Haugesund i sommeren 2021.

Interesse fra Danmark

Selvom midtstopperen tog skridtet fra den danske 1. division og ind på den største scene i Norge, føler han alligevel, at ligaen er sammenlignelig med den danske Superliga.

- De bedste hold kan man sammenligne med de bedste i Danmark. Men det er klart, at de svageste er lidt dårligere end i Danmark, når man har 16 hold i ligaen i Norge. Derudover er det mere åben fodbold, som ikke er så taktisk og fastlåst, forklarer han.

- Det betyder meget med de 16 hold. Der er færre, som spiller med om direkte nedrykning, hvor man i Danmark nærmest spiller med om enten medaljer eller nedrykning. Der bliver det mere låst. Heroppe kan man sige, at flere hold spiller lidt naivt og med risiko. Det passer mig fint.

Søren Reese er en anden nordjyde, der har fået succes efter et skifte fra dansk til norsk fodbold. Ligesom Anders Bærtelsen og Magnus Christensen tørner han ud for Haugesund. Arkivfoto: Torben Hansen

Bærtelsen er dermed blevet en profil i Haugesund, der i seneste sæson - spillet over et kalenderår - endte på en 10. plads i Eliteserien.

- Jeg er stadig glad for at være her og spiller hver weekend. Det er det vigtigste for mig, siger forsvarsspilleren.

Han ligner dog en spiller, som godt kan ende på en anden adresse, hvis spillet fortsætter. Dermed har det også været interesse for Anders Bærtelsen, siden han fandt en ny tilværelse som fodboldspiller i Norge - heriblandt fra danske klubber.

- Det er målet at tage et skridt op, når det er muligt. Det er jeg klar på. Der har også været muligheder, men det har ikke været interessant nok endnu, når jeg har været et godt sted og spillet hver gang. Det prioriterer jeg stadig højt, forklarer han.