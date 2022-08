Nordjyske golfspillere sluttede højt i Europa

GOLF:Der var nordjyske topresultater på den internationale golfscene, da søndagens runder på henholdsvis DP World Tour, tidligere European Tour, og den sekundære Challenge Tour var afrundet.

På øverste hylde fik Lucas Bjerregaard fra Frederikshavn nemlig en delt tredjeplads ved Cazoo Open efter to gode finalerunder i 68 slag. Det sikrede ham vigtige point i forhold til at holde på sit tourkort til DP World Tour den kommende sæson, og det gav 77.000 euro i præmiepenge - omkring 575.000 kroner.

Ved Vierumäki Finnish Challenge på Challenge Tour fik Martin Leth Simonsen en ottendeplads. Aalborg Golfklub-spilleren kunne være endt højere i feltet, men to sene bogey resulterede i 7000 euro og en placering i top-10.

Ranglistepointene er der hentet masser af efter en god sæson for Martin Leth Simonsen, der blandt andet har fået sin første professionelle sejr i år. Han indtager nu en ottendeplads på Road to Mallorca-ranglisten, hvorfra de 20 bedste avancerer til DP World Tour ved sæsonens afslutning. Det mål kan nordjyden slå sig et skridt tættere på, når han på torsdag stiller til start ved Challenge Tour-turneringen Frederikshavn Challenge i Frederikshavn Golfklub sammen med en lang række andre danskere.

Heriblandt er amatørspillerne Hamish Brown, Aalborg Golfklub, og Frederik Kjettrup, Brønderslev Golfklub, der begge er landsholdsspillere og sidst på måneden skal deltage i verdensmesterskabet for hold, hvor Danmark er forsvarende mestre.