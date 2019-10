Nordjyske ishockeyhold brager mod Final Four: Tirsdag venter vildt lokalopgør

ISHOCKEY:Alt tyder på, at begge de to nordjyske ishockeymandskaber igen vil være at finde, når den danske pokalturnering skal afgøres i Final Four til januar.

De fire deltagende hold findes ved skæringsdatoen 1. november ved at tage de fire første hold i metal Ligaen, og da både Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks sejrede fredag aften, så har nordjyderne nu for alvor slået hul i rækken.

Aalborg Pirates topper rækken med 25 point, mens Frederikshavn er et point efter, og på tredjepladsen har Esbjerg blot 17 point.

Der er stor kvalitet i nordjysk ishockey i denne sæson.

Aalborg Pirates fortsatte stimen med en sejr på 4-1 ude over Odense Bulldogs. Julian Jakobsen åbnede målscoringen på en flot omstilling og en fremragende tværpasing fra Anders Krogsgaard i 1. periode, inden den netop tilbagevendte Jeppe Jul Korsgaard gjorde det til 2-0, da Kirill Kabanov fandt ham helt fri foran kassen efter en face-off.

Odense havde en god mulighed i fem imod tre i anden periode, men piraternes box play gjorde det fremragende.

I tredje periode lukke piraterne kampen, da Emil Marcussen scorede i nærmest tomt mål, mens Pierre-Olivier Morin igen viste sin farlighed, inden Rasmus Simonsen fik reduceret til 4-1.

I Frederikshavn vandt holdet for femte gang i seks kampe, da Herlev blev slået med 7-3, og hjemmeholdet startede godt nok med at komme bagud, men Søren Nielsen, der har vist sig som en fremragende signing, vendte kampen med to scoringer i 1. periode, inden Christoffer Åkesson gjorde det til 3-1 kort inde i anden periode.

Albin Lindgren udbyggede føringen yderligere midtvejs i perioden, inden Johan Skinnars bragte lidt spænding tilbage med reduceringen til 4-2.

Den spænding lukkede høgene dog med to hurtige scoringer af Thomas Søndergaard og Santeri Suistio i begyndelsen af tredje periode. Herlev reducerede igen, inden Anders Eriksson gjorde det til kampens slutresultat.

Tirsdag mødes to hold i et brag af et lokalopgør i Aalborg.