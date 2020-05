NORDJYSKE jagter "Nordjyllands smukkeste fodboldstadion". 25.000 kroner er på højkant

FODBOLD:Coronaens hærgen kvalte i månedsvis fodbold på tværs af det ganske danske land. Men ud af krisen er blomstret en sand kærlighed til de tusindvis af små men ofte smukke stadioner, Danmark har at byde på.

Den tidligere landsholdsspiller Morten Bruuns virale hit med hastagget #herermitstadion på Twitter, har inspireret NORDJYSKE til at indlede jagten på "Nordjylland smukkeste fodboldstadion".

Der er 25.000 kroner på højkant til den klub, der har hjemmebane på den vindende grønsvær.

Hvor ligger Nordjyllands smukkeste fodboldstadion?

Det er op til læserne hos NORDJYSKE at indstille de perler, der ligger rundt omkring i landsdelen, mens en uafhængig dommerkomité herefter udpeger fem nominerede. Til slut vil læserne igen få det afgørende ord i en afstemning.

For at nominere et nordjysk stadion i konkurrencen skal du sende en mail med din indstilling samt billeder til e-mail-adressen sport@nordjyske.dk eller i en besked via Facebook-siden NordjyskeSport.

Sidste frist for at nominere et stadion er tirsdag 2. juni kl 12.00.

Håbet er, at førstepræmien kan være med til at forskønne vinderklubben og glæde dens medlemmer - foruden at forøge omsætningen hos det lokale erhvervsliv.

Se flere eksempler på nordjyske fodboldstadioner herunder:

Sønderhå Stadion i Thy lagde græstæppe til mine første tåhylere og husmandsfinter. Vi spillede i de smukkeste orange/sorte dragter med den lokale sparekasse som mavesponsor. Jeg har ledt efter billeder, men det har ikke været muligt at opstøve. #herermitstadion pic.twitter.com/U9Kfh4FAYs — Tim Søgaard (@tim_soegaard) May 22, 2020

På @nordjyskedk vil vi da også gerne bidrage til at dokumentere stadion-Danmark. Her er vi på Klarup Stadion ved Aalborg, hvor RKG Klarup slår sine folder i serie 1. Fotos: Bente Poder #herermitstadion #klarup pic.twitter.com/DIE688bGrD — Claus Jensen (@clausjen) May 3, 2020

Empire Stadium - eller Frederikshavn Stadion i daglig tale.



Selvom F.f.I.’s førstehold blot spiller i Jyllandsserien, skal rammerne være gode, og en gruppe frivillige i klubben har påbegyndt arbejdet med at shine vores gamle stadion op 👏🏻 #herermitstadion @Bruun6eren pic.twitter.com/2C3VHRGSSD — Martin Pedersen (@60Martinp) April 28, 2020